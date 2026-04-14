Jugó contra Colombia y se perdería el Mundial 2026 tras terrible lesión

Este martes 14 de abril, en el mítico y conocido estadio de Anfield Road, que estuvo a reventar, Liverpool de la Premier League de Inglaterra recibió a Paris Saint-Germain de Francia.

El duelo, como bien se sabe, correspondió a la vuelta de los cuartos de final de la Uefa Champions League, el torneo de clubes internacional más relevante y competitivo del mundo.



En la ida, en territorio galo, PSG se hizo fuerte y terminó ganando 2 goles a 0. En la vuelta se presentó el mismo marcador, pues el equipo dirigido por Luis Enrique triunfó por 2 a 0. El global quedó 4 a 0.

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PSG avanzó

De esta manera, PSG de Francia estampó su nombre en las semifinales del certamen y hará todo lo posible para defender el título, lo cual no será una tarea para nada sencilla, pero tampoco será imposible.



Pero dejando de un lado el resultado y la clasificación del conjunto galo, en el compromiso se presentó una situación que no tardó en hacerse viral a través de las diferentes redes sociales.



El delantero Hugo Ekitike, del Liverpool, al minuto 26 del primer tiempo, se lesionó solo. El jugador francés iba a buscar una pelota por el carril central, pero sin que nadie lo tocara, se fue al suelo.

Hugo enfrentó a Colombia

El futbolista, que enfrentó con Francia a la Selección Colombia en la más reciente fecha de amistosos FIFA, tuvo que ser reemplazo de inmediato. Las imágenes de la lesión son muy fuertes.



Aunque no se ha confirmado cuál fue la lesión, todo parece indicar que sería una rotura del tendón de Aquiles, lo cual provocaría que se perdiera la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.



"La forma en que salió, en camilla y llorando, no augura nada bueno. Dos meses antes del Mundial, Hugo Ekitike se vio obligado a ceder su plaza en el minuto 30 del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el PSG", señala L'Équipe.

Se teme lo peor

"El delantero internacional francés del Liverpool se había desplomado solo, dos minutos antes, al volver a recibir apoyo, antes de sujetarse la pierna derecha. El tendón de Aquiles podría verse afectado", añadió.



Arne Slot, DT de Liverpool, se refirió al tema tras el partido. "No está muy bien. Creo que todos nos dimos cuenta de que no se veía bien y que no tenía buena pinta. Esperemos y veamos qué será. Pero todos nos dimos cuenta de que no tenía buena pinta", dijo.