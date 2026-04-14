Champions League 2025/2026: primeros equipos clasificados a semifinal

París Saint Germain y Atlético de Madrid se convirtieron este martes 14 de abril en los dos primeros equipos clasificados a las semifinales de la UEFA Champions League 2025/2026.

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PSG pasó por encima de Liverpool

París Saint Germain no tuvo problema para pasar por encima en la serie de cuartos de final. Los franceses se impusieron con un sólido marcador global de 4-0.

El equipo dirigidos por Luis Enrique empezó a trabajar la clasificación a la ronda semifinal al imponerse con marcador de 2-0 en el duelo de idal

Este martes 14 de abril, en el compromiso de vuelta jugado en Anfield, PSG se impuso 2-0 con anotación de Ousmane Dembélé.

Ahora, PSG espera en las semifinales al ganador de la serie entre Bayern Múnich y Real Madrid.

Barcelona no pudo y Atlético de Madrid celebró

En el Estadio Riyadh Air Metropolitano, Atlético de Madrid aguantó la arremetida del FC Barcelona para superar la serie y avanzar a la semifinal de la UEFA Champions League.

Los colchoneros aprovecharon la ventaja de 2-0 lograda en el encuentro de ida en el Camp Nou y a pesar de perder 1-2 en el duelo de ida en condición de local, el global de 3-2 les sirvió para clasificar.

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Atlético de Madrid espera en semifinales por el ganador de la serie entre Arsenal y Sporting de Lisboa.