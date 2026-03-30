La Selección Colombia de Mayores no tuvo una buena doble fecha de partidos amistosos FIFA. Primero, el jueves 26 de marzo, la tricolor se enfrentó con Croacia y terminó perdiendo por 2 goles a 1.



Luego, el domingo 29, el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo se vio las caras con la selección de Francia. Aunque el conjunto galo saltó a la cancha con un once totalmente alternativo, la tricolor no pudo obtener un buen resultado y quedó abajo en el marcador por 3 tantos a 1.

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Las palabras de Suárez

Tras el mismo encuentro ante la Francia de Kylian Mbappé y sus amigos, en zona mixta, el centro delantero Luis Javier Suárez habló. El jugador del Sporting de Lisboa de Portugal se sinceró y dijo que en ningún compromiso se encontró el camino del triunfo. Afirmó que es momento de pasar la página porque se viene lo más importante, el Mundial FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



“Nos enfrentamos con las mismas ganas, las mismas ganas de salir a ganar; son partidos distintos, sí es verdad que han sido partidos distintos, los planteamos de distinta manera. Por ahí no encontramos en ninguno de los dos partidos el camino de la victoria, pero bueno, ya ahora se viene lo más importante”, expresó el atacante.

Díaz también se pronunció

Otro de los jugadores de la Selección Colombia de Mayores que habló con los medios de comunicación fue el extremo izquierdo Luis Díaz Marulanda, que en la actualidad viste los colores del Bayern Múnich de Alemania.



"Hay que tratar de corregir lo no tan bueno y quedarnos con lo positivo porque de eso se trata. Hemos enfrentado a dos grandes rivales, que la verdad te someten muchísimo por la calidad que tienen, el proceso que llevan y el equipo que son. Hay que mejorar en los detalles; capaz ya el profe más adelante va a mirar las jugadas para así nosotros poder mejorar y mirar el camino hacia adelante, que creo que es lo más importante ahora mismo”, dijo.

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¿Por qué fue sustituido?

“El profe ha manejado perfectamente lo que él considera que tiene que ser; no estaba nada planeado ni está hablado. Si él habla conmigo antes de que empezara el partido, que me iba a cambiar, también iba a respetar lo que decida. Esto en disposición de lo que él decida; me encanta jugar, estoy bien físicamente y cada vez que juego estoy muchísimo mejor", añadió, tras ser reemplazado en los dos choques.



Por último, entre otras cosas más, el exjugador del Liverpool de Inglaterra y del Junior de Barranquilla aprovechó y le envió un sentido mensaje a los hinchas de la Selección Colombia.



“El mensaje que yo le puedo dar a los hinchas es que no dejen de creer. A la gente, obviamente, ellos vienen a los estadios o los que están en sus casas, quieren vernos ganar siempre, pero que no dejen de creer que nosotros damos el 100% para que ellos como afición se sientan contentos y felices. Necesitamos de su confianza, de su apoyo, y yo sé que no lo van a perder", terminó.

