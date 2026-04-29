Atlético de Madrid encendió las alarmas en plena semifinal de la Liga de Campeones. El empate 1-1 frente al Arsenal en el estadio Metropolitano dejó preocupado al entorno rojiblanco por la situación física de Julián Álvarez, quien tuvo que ser sustituido en el tramo final del partido tras evidentes gestos de dolor.

Julián Álvarez enciende las alarmas: salió lesionado y Atlético teme perderlo en Champions

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El delantero argentino, una de las grandes figuras del equipo de Diego Simeone durante la temporada, abandonó el campo en el minuto 75 para darle paso a Álex Baena. Antes del cambio, Julián permaneció varios minutos cojeando sobre el césped e incluso llegó a sentarse en la hierba, señal clara de que no podía continuar.

Según reportes posteriores al encuentro, la molestia se produjo luego de una acción en la que Eberechi Eze cayó sobre la rodilla y el tobillo del atacante cuando este recuperaba un balón en zona ofensiva. Desde ese momento, la “Araña” mostró incomodidad y terminó pidiendo el cambio.

La preocupación aumenta porque Atlético ya llegaba golpeado por las bajas de Pablo Barrios, Nico González y José María Giménez, ausencias sensibles en una etapa decisiva de la temporada. Además, Giuliano Simeone también tuvo que ser sustituido al descanso, lo que agrava el panorama físico para el conjunto colchonero.

Julián Álvarez salió rengueando del campo y dejó una señal de alerta

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Más allá de la lesión, Julián Álvarez volvió a ser determinante. El argentino marcó el 1-1 parcial desde el punto penal en el minuto 56, desatando la euforia en el Metropolitano y liderando la reacción de un Atlético que terminó mereciendo más ante el líder de la primera fase del torneo.

Ahora todas las miradas apuntan al tiempo de recuperación del delantero. El partido de vuelta se disputará dentro de seis días en el Emirates Stadium de Londres, donde se definirá el clasificado a la final de Budapest. Simeone necesita a su máxima referencia ofensiva en plenitud para soñar con la gran cita europea.

En Madrid esperan los exámenes médicos oficiales, pero la imagen de Julián Álvarez saliendo renqueante del campo ya dejó una señal de alerta roja. Atlético se juega la temporada y la presencia de su goleador puede marcar la diferencia.