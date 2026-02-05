[Video] Frank Fabra indignó a la hinchada del DIM por cantar canción de Nacional

Un sector de la hinchada de Independiente Medellín manifestó su indignación en las últimas horas por un acto que ha sido ampliamente cuestionado y que involucra al lateral Frank Fabra, futbolista que estaría muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo del club antioqueño.

De acuerdo con la información conocida, Fabra tendría un acuerdo con el DIM para firmar un contrato por seis meses, con la posibilidad de extender el vínculo, aunque hasta el momento el club no ha hecho oficial su llegada.

Justamente en medio de la expectativa por su eventual anuncio, comenzó a circular en redes sociales un video del jugador cantando una canción de Atlético Nacional, máximo rival del Medellín, hecho que desató una fuerte reacción entre algunos aficionados.

Las imágenes muestran a Fabra en una calle de Medellín, entonando la popular canción “Olé, olé, mi Nacional”, un cántico tradicional de la hinchada verdolaga.

Según versiones conocidas, el video correspondería a diciembre de 2025 y en él también aparece Cristian ‘Chicho’ Arango, quien recientemente fue anunciado como refuerzo de Atlético Nacional, lo que ha incrementado la molestia entre los seguidores del DIM.

La difusión del video generó múltiples comentarios en redes sociales, donde hinchas del DIM calificaron el hecho como una falta de respeto, teniendo en cuenta que Fabra estaría próximo a firmar contrato con la institución.

Incluso, algunos sectores de la afición han sugerido que no se le firme el contrato al lateral antioqueño, al considerar que su comportamiento no es acorde ad portas de vestir la camiseta de Independiente Medellín.

Hasta el momento, ni el jugador ni el club se han pronunciado oficialmente sobre el video ni sobre el estado actual de las negociaciones, mientras el debate continúa creciendo entre la hinchada.

Cabe recordar que Frank Fabra ya tuvo un paso por el Medellín, donde jugó durante el segundo semestre de 2015, antes de dar el salto a Boca Juniors, club en el que consolidó gran parte de su carrera profesional.

Video de Fabra cantando canción de Nacional