En las últimas semanas se ha relacionado al delantero argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid de España, con FC Barcelona. De acuerdo con la prensa española, el equipo culé está muy interesado en el gaucho.



Sobre este tema, de cara al partido de ida de las semifinales de la Uefa Champions League ante Arsenal de la Premier League de Inglaterra, Álvarez rompió el silencio sobre el tema.

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Enfocado en Atlético

Sin rodeos, el exjugador de River Plate de Argentina manifestó que no trata de darle importancia al tema y que simplemente está enfocado en el gran momento de la temporada por el que está atravesando Atlético de Madrid.



“Trato de no darle mucha importancia; todas las semanas salen cosas nuevas. Trato de no perder energía en eso; estamos en la parte más importante de la temporada. En estar bien yo”, manifestó.

Julián no se guardó nada

“No puedo estar para desmentir y aclarar cada vez que sale algo de esto. Trato de no darle atención a lo que dicen en las redes sociales, porque se hace bo*** muchas veces de mentiras. La energía que tengo es guardarla para lo importante, que es estar bien yo para ayudar al equipo”, añadió.



Julián, dejando el tema del Batrcelona de un lado, aprovechó para hacer referencia a lo que será la serie con Arsenal. El exfutbolista del Manchester City de Inglaterra opinó sobre el favoritismo del club británico.

Serie vs. Arsenal

“Se habla siempre si hay favoritos o no; pensamos en nosotros, nuestros objetivos, tenemos claro de lo que somos capaces. Vamos a poner el foco en eso”, expresó.



Luego, habló sobre cómo están después de la Copa del Rey. “Estoy al 100%. Es un golpe duro, teníamos mucha ilusión, llegamos a la final, ahora en semis de Champions, estamos peleando por todo, en Liga más atrás. Llegar hasta lo último, estamos orgullosos de eso; hay que levantarse de ese golpe, vamos a darlo todo para llegar a la final”, finalizó, entre otras cosas más.