¿Real Madrid o Barcelona? Julián Álvarez escogió a qué equipo quiere ir

En Europa afirman que hay tres equipos muy interesados en contar, de cara a la siguiente temporada, con los servicios del delantero argentino Julián Álvarez, que milita en Atlético de Madrid de España.



Uno de los clubes sería del mismo territorio ibérico. Otro de la Premier League de Inglaterra y el restante de la Ligue 1 de Francia. Estos son FC Barcelona, Arsenal y Paris Saint-Germain.



Aunque Julián tiene contrato con el ‘colchonero’ hasta 2030, es muy posible que cambie de equipo después de lo que será la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, Canadá y México.

Julián sería culé

Y bien, Mundo Deportivo, uno de los medios de comunicación más importantes de España, asegura que el exjugador de River Plate se decantaría por Barcelona, equipo al que eliminó en cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.



“La cuestión es que Álvarez maneja el interés de varios equipos, pero, a nivel más serio, tiene sobre todo tres propuestas potentes para cambiar de aires este verano. Los tres clubs que ya le han hecho saber de su interés por ficharle son el Barça, el Arsenal y el Paris Saint-Germain, y la propuesta que más le seduce es la del club azulgrana”, dice el sitio.

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Ni la Premier ni Francia

“El Arsenal es un club tentador para Julián, pero en su pensamiento no está regresar a la Premier League tras su experiencia en el Manchester City. El del PSG también es un proyecto atractivo en lo deportivo y lo económico, como lo son la figura de Luis Enrique y vivir en París, pero aparte de la alta competencia que hay en su delantera, también le frena el escaso potencial de la Ligue 1 a nivel de impacto internacional”, añade.



Robert Lewandowski está cerca de terminar su contrato en Barcelona y esto aclararía más el panorama para que Julián arribe al plantel. Aunque eso sí, si el polaco se queda, sería suplente del argentino.

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100 millones de euros

“El Barça cree que no tendría problema en llegar a un acuerdo con Álvarez, pero se ha puesto un tope de 100 millones para ficharlo y todo dependería de la voluntad del Atlético de traspasarlo por esa cantidad. En el club azulgrana saben que el accionista mayoritario del club colchonero, Apollo, quiere hacer una apuesta seria para crecer y, en ese contexto, no sería coherente vender al crack mediático del equipo. Eso sí, también hará falta ver hasta dónde llegaría Julián para presionar por su salida ante Simeone y los rectores directivos de su club”, sentencia Mundo Deportivo, entre otras cosas más.



Las siguientes semanas y meses serán más que claves para conocer si Julián Álvarez deja Atlético de Madrid para irse a jugar al Barcelona de Lamine Yamal y sus amigos.







