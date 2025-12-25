Julián Millán definió su equipo para el 2026; firmó nuevo contrato

Uno de los futbolistas colombianos que más se logró destacar en este 2025 fue el defensor Julián Millán, zaguero central de 27 años que jugando para Nacional de Montevideo se coronó campeón del fútbol uruguayo y además fue catalogado como el mejor del equipo en este año.

El exjugador de Independiente Santa Fe tuvo una alta regularidad con Nacional en esta temporada, disputando 38 partidos y anotando dos goles, registro y logros que lo pusieron en el radar de otros clubes del fútbol internacional, donde reportes indicvaron de un fuerte interés de River Plate.

Julián Millán eligió equipo para el 2026

De acuerdo con información del periodista y experto en fichajes, Germán García Grova, el defensor colombiano seguirá en Nacional de Montevideo para la siguiente temporada, club que ha decidido adquirir el 95 % de la ficha del futbolista caleño que pertenecía en gran parte al Internacional de Palmira.

Reportes indican que ‘El Bolso’ (conjunto que ya tenía el 50 % de la ficha del jugador) pagó cerca de un millón de dólares para adquirir el otro 45 % al equipo de la Segunda División del fútbol colombiano, un acuerdo donde se le aumentará el sueldo al futbolista en un contrato donde Millán firmó hasta diciembre del 2028.

Millán, de los colombianos con gran actualidad que no irían al Mundial 2026

El zaguero central nunca ha vestido la camiseta de la Selección Colombia de mayores y pese a su buen momento con Nacional de Montevideo parece de momento no tener cabida en el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

La prensa ha destacado a Julián Millán y su gran temporada en Nacional, sin embargo, el puesto de defensor en la selección cafetera ya tendría dueños para lo que será el Mundial 2026 .

Y es que hay jugadores que militan en Europa desde hace ya varios años, como es el caso de Davinson Sánchez, Yerry Mina, Jhon Lucumí, además, hay otros defensores que también podrían ir a la cita orbital y que ya han vestido la camiseta ‘Tricolor’ como Yerson Mosquera y Willer Ditta.