Marino Hinestroza

Marino Hinestroza dio nuevas pistas de su futuro

El extremo está muy cerca de salir de Atlético Nacional para la temporada 2026.
Daniel Zabala
Marino Hinestroza celebrando el título de Nacional
Marino Hinestroza celebrando el título de Nacional // X - @nacionaloficial

El futuro de Marino Hinestroza estaría muy cerca de confirmarse, después de algunas pistas que dio el propio futbolista en sus redes sociales.

Hinestroza publicó en sus redes sociales una historia con dos corazones de color azul y amarillo junto a reloj de arena.

De esta manera, el futbolista confirmó las negociaciones que estarían llevando Atlético Nacional con el Club Atlético Boca Juniors de Argentina.

Hinestroza, cerca de Boca Juniors

Luego de terminar la temporada con Atlético Nacional, en la que conquistó los títulos de la Superliga y la Copa BetPlay, se comenzaron ha generar rumores con la salida del extremo.

Boca Juniors fue el primer club que demostró interés en Marino Hinestroza, que tendría su ciclo cumplido en el conjunto 'verdolaga'.

Desde Argentina se informó que las negociaciones entre los clubes están adelantadas y el traspaso se daría a cambio de 5 millones de dólares.

Adicionalmente, se detalló que Hinestroza firmaría contrato por cuatro temporadas por el conjunto 'xeneize'.

