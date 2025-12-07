El futuro del defensor colombiano Julián Millán podría dar un giro rumbo al fútbol brasileño. En las últimas horas se conoció que el zaguero está en los planes de Palmeiras, club que estaría dispuesto a poner sobre la mesa una oferta cercana a los 8 millones de dólares.

Millán también es pretendido en Argentina

Esta posibilidad toma fuerza luego de que semanas atrás se informara del interés de River Plate e Independiente de Avellaneda, dos gigantes del fútbol argentino que también venían siguiendo de cerca al defensor vallecaucano por su gran nivel en Uruguay.

La oferta del Palmeiras, por monto y proyección deportiva, parece insuperable frente a cualquier intención desde Argentina, por lo que el club brasileño hoy pica en punta para quedarse con los servicios del central colombiano.

Millán, de 27 años, es actualmente una de las figuras de Nacional de Montevideo, equipo con el que fue campeón recientemente y donde se consolidó como titular indiscutido en la zaga.

El balance de Julián Millán en Nacional

Desde su llegada al conjunto tricolor, el defensor ha disputado 47 partidos oficiales y suma dos títulos en 2025, cifras que elevaron considerablemente su valor en el mercado internacional.

En medio de este panorama, se supo que Nacional ya está negociando con Internacional de Palmira la compra del otro 50 % de su ficha, con el objetivo de quedarse con el total de los derechos y así recibir toda la ganancia de una eventual venta a Brasil.

¿Santa Fe recibirá dinero por Julián Millán?

Cabe recordar que Santa Fe, que tuvo la opción de adquirir ese porcentaje a finales de 2024, no hizo uso de la misma, por lo que no obtendrá ninguna ganancia en esta operación.

Todo apunta a que el pase de Julián Millán está entrando en su fase definitiva, con Palmeiras decidido a apostar fuerte por el colombiano, en lo que sería el salto más importante de su carrera al fútbol de élite sudamericano.