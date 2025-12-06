Iván Arboleda dejará a Millonarios y atajará en otro club de Liga BetPlay

El portero Iván Arboleda se desprenderá de Millonarios. Todo indica que el arquero nariñense saldría del club al término de la presente temporada para continuar su carrera en otro equipo del fútbol colombiano.

¿En cuál equipo juega Iván Arboleda?

El periodista Guillermo Arango reveló que el portero de 29 años no será renovado por Millonarios, pese a que su contrato está vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, y que ya se moverían fichas en el mercado alrededor de su salida.

En esa misma información, Arango aseguró que Águilas Doradas aparece como el principal candidato para quedarse con los servicios de Iván Arboleda, en lo que sería un movimiento directo entre clubes del FPC.

De concretarse su llegada al conjunto antioqueño, Arboleda sería el reemplazo de Wuilker Faríñez, quien dejó Águilas Doradas para sumarse a Internacional de Bogotá, antes La Equidad, club que lo oficializará en los próximos días.

El caso del portero en Millonarios ha sido particular. Luego de un año defendiendo el arco azul, salió a mitad de temporada y, apenas un par de meses después, regresó al club como agente libre, en un movimiento que sorprendió a muchos.

El tumaqueño no ha tenido la continuidad esperara, pues en el cuadro capitalino no ha logrado consolidarse como se esperaba, en medio de un arco que ha tenido varios movimientos en los últimos torneos.

Trayectoria de Iván Arboleda

De cerrarse su llegada a Águilas Doradas, este sería el sexto equipo en la carrera profesional de Iván Arboleda, quien ya ha pasado por Banfield, Rayo Vallecano, Newell’s, Anorthosis Famagusta de Chipre y Millonarios.

Por ahora, todo queda a la espera de una confirmación oficial, pero el panorama apunta a que el futuro del arquero estaría lejos de Bogotá y más cerca del proyecto deportivo que prepara el club de Rionegro.