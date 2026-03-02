Julián Millán se va de Nacional; fichará por poderoso equipo brasileño

Uno de los futbolistas colombianos que probablemente vestirá la camiseta de la selección nacional en un futuro cercano es el defensor central Julián Millán, quien a sus 27 años pasa por el mejor momento de su carrera y en las últimas horas se dio a conocer su transferencia al balompié brasileño.

El jugador nacido en el Valle del Cauca, quien ha defendido los colores de Cortuluá (ahora Internacional de Palmira), Llaneros, Patriotas, Santa Fe y recientemente Nacional de Uruguay, ha despertado el interés de un poderoso equipo brasileño, que lo fichará por 4 millones de dólares (+1 millón en bonos).

Fluminense será el nuevo equipo de Julián Millán

De acuerdo con múltiples reportes periodísticos, el zaguero central viajará pronto a Río de Janeiro para presentar exámenes médicos y concretar su traspaso a Fluminense, conjunto donde recordemos militan también los colombianos Kevin Serna y Santiago Moreno.

Internacional de Palmira recibirá el 5% del negocio (200.000 dólares) y el conjunto uruguayo conservará el 20% de la plusvalía, además del 10 % de su ficha, así que a Nacional le va a quedar libre una cifra de US$ 3.5 millones aproximadamente.

Nacional se había hecho antes con un gran porcentaje de la ficha de Millán

Es importante recordar que Nacional invirtió en su momento US$ 700.000 por el 50% de la ficha de Millán, sin embargo, el club uruguayo decidió comprar 45 % más de sus derechos deportivos tras la gran temporada realizada por el colombiano en 2025, quedando así con un 95% de la ficha del jugador que el próximo 27 de marzo cumplirá 28 años.

Julián Millán ahora buscará trasladar su buen momento al fútbol brasileño, recordando que en Uruguay fue una de las figuras del Nacional campeón de la Liga AUF 2025, siendo el futbolista con más minutos en la temporada y aportando, además de su trabajo en defensa, cuatro goles y tres asistencias.