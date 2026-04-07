Junior, a superar su mal historial vs. Palmeiras en Copa Libertadores

Inicia la fase de grupos de la Copa Libertadores y es el momento para el debut de los colombianos. Junior, Independiente Santa Fe y Deportes Tolima tienen todo listo para el primer duelo de la fase de grupos, que abrirá el camino al sueño continental.

En el caso del cuadro barranquillero, tendrá un reto especial: iniciar como local la fase de grupos de la Copa Libertadores y sumar sus primeros 3 puntos. El reto no será nada sencillo, pues al frente tiene a uno de los equipos que es considerado a ser candidato a ganar la competición.

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Junior de Barranquilla hará de local en el estadio Jaime Morón de Cartagena, debido a las remodelaciones que se están haciendo, en este momento, en el Metropolitano de Barranquilla. El duelo vs. Palmeiras trae algunos recuerdos, no del todo felices, pues esos cruces previos los dejan en una amplia desventaja.

El historial de Junior vs. Palmeiras

El juego de este miércoles, en Cartagena, será el quinto en toda la historia entre Junior y Palmeiras. En los cuatro partidos previos, el resultado ha sido a favor del cuadro brasileño.

Dos juegos en Barranquilla y otros dos en Sao Paulo. El primer cruce fue en la Copa Libertadores del 2018 en la fase de grupos, con marcador 0 a 3 en el Metropolitano, a favor de Palmeiras. En esa oportunidad, Bruno Henrique marcó doblete y Miguel Ángel Borja puso el otro tanto.

En el juego disputado en Brasil, Miguel Ángel Borja marcó triplete, el descuento fue de Teofilo Gutiérrez. Para la Libertadores del 2019, el primer juego terminó 0 a 2 a favor de Palemerias, con anotaciones de Gustavo Scarpa y Marcos Rocha, en Barranquilla.

Junior no puso en Sao Paulo y volvió a recibir 3 goles, anotaciones de Deyverson, Dudu y Hyoran.