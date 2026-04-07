Junior tiene problema para recibir a Palmeiras en la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla ultima detalles para recibir este miércoles 8 de abril a Palmeiras en el estadio Jaime Morón de Cartagena en partido válido por la fecha 1 de la fase de grupos en la Copa Conmebol Libertadores.

Baja en Junior para recibir a Palmeiras

A pocas hora para el partido en el estadio Jaime Morón de Cartagena, en Junior de Barranquilla se confirmó una importante baja, que podría hacer cambiar algunas ideas del director técnico Alfredo Arias.

Se trata del extremo Cristian Barrios, que por lesión se perderá el compromiso.

Barrios sufrió un problema físico en la derrota de Junior ante Deportivo Cali el pasado viernes 3 de abril en partido válido por la fecha 15 de la Liga BetPlay.

El extremo fue titular en dicho encuentro, pero tuvo que ser sustituido en el entretiempo.

Junior Vs Palmeiras: hora y cómo VER EN VIVO la Copa Libertadores

El partido ente Junior contra Palmeiras por la fecha 1 de la fase de grupos en la Copa Conmebol Liber5tadores se juega este miércoles 8 de abril a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Jaime Morón.

El compromiso se podrá VER EN VIVO en Colombia a través de ESPN y Disney+.