[Video] Muriel fue autocrítico tras la derrota de Junior ante Santa Fe

Santa Fe se quedó con el trofeo frente al Junior, pero en los hinchas del cuadro barranquillero quedó un sabor amargo luego de la serie contra el cuadro cardenal. Su máxima estrella Luis Fernando Muriel hizo un análisis de lo sucedido en este arranque de temporada, en donde hizo énfasis en los errores que les costaron el resultado y el primer título del año.

Aunque Junior estuvo presente en la cancha, el grupo se vio demasiado desarticulado en cancha, bastantes errores y distracciones que lo dejaron fuera de competencia. Su rival pegó en momentos justos en los dos partidos de la final, y las individualidades no aparecieron para equilibrar el resultado, especialmente en el juego de vuelta, en la ida Teo fue protagonista.

El artillero llegó y de inmediato se puso la camiseta, un riesgo no tener una pretemporada acorde a los objetivos, pero el afán de la competencia obligó a Alfredo Arias a usarlo, el pasado fin de semana contra Tolima y en la vuelta contra Santa Fe.

La Superliga contra Santa Fe: "Se ha perdido por errores individuales que nos ha costado"

El juego terminó con implacable resultado a favor de los bogotanos, Junior desapareció de la cancha, no se vio, las declaraciones se esperaban, tanto en rueda de prensa como en zona mixta, allí el jugador que pasó por Selección aseguró: “Ha sido la constante en estos tres partidos, ha sido claro, errores nuestros, que seguramente tenemos que corregir, los partidos los hemos jugado bien, se ha perdido por errores individuales que nos ha costado”.

"El equipo ha tenido muy poco tiempo para trabajar, poco tiempo para entrenarse", Muriel

El jugador que pasó por Sevilla y la Fiorentina también agregó sobre lo que debe pasar con el conjunto barranquillero de cara a la temporada: “nada, trabajar, son muchos jugadores los que llegaron nuevos, el equipo ha tenido muy poco tiempo para trabajar, poco tiempo para entrenarse, muchos partidos de seguido en tan poco tiempo, entonces eso hace que de pronto el trabajo sea un poco más difícil”.

El tema físico la estrella del Junior dijo: “Bien para lo que he trabajado, son, si no estoy mal son tres, o cuatro entrenamientos, y ya dos partidos, dos partidos en los que he entrado con resultados adversos, en los que han sido bastante complicados, nada, trabajar, trabajar, a mí en lo personal, lo que más pueda ponerme a tono, necesito estar bien para poder ayudar al equipo”.

Próximo partido de Junior de Barranquilla

El equipo barranquillero tiene grandes retos por delante, el máximo objetivo, por supuesto la Copa Conmebol Libertadores, y su reto más reciente, jugando nuevamente en el estadio Nemesio Camacho El Campín, ahora chocará contra Millonarios el próximo domingo, a quienes les urge una victoria, especialmente a su entrenador Hernán Torres.