Pablo Repetto tras su primer título en el FPC: "No hay otra mejor forma"

Desde diciembre está trabajando el entrenador Pablo Repetto con Independiente Santa Fe. Eduardo Méndez explicó que la llamada se originó al saber que el uruguayo vivía en Colombia y que estaba libre. Repetto no lo dudó y tomó la oferta cardenal en busca de un título en el Fútbol Profesional Colombiano que fue esquivo cuando estuvo en Atlético Nacional.

Pablo Repetto fue clave para que el plantel llegara físicamente bien a esta segunda final con un plan de revisar los videos de Junior y de lo hecho en anteriores partidos, priorizando en mejorar las imperfecciones tácticamente y combinándolo con trabajos en campo, algo que, en la rueda de prensa previa, afirmó que quisieron cambiar el método para recuperar el físico de los futbolistas en una semana cargada de partidos.

La presión alta y el esfuerzo de cada jugador fue vital para que Santa Fe diera el golpe en casa. Junior no pudo ver la pelota y con errores propios, permitió que el cuadro cardenal creara peligro con goles de Ewil Murillo y Hugo Rodallega, este último, un golazo de tiro libre.

“NO HAY OTRA MEJOR FORMA QUE ESTA”; PABLO REPETTO

Esa pretemporada de Santa Fe arrancó el 2 de enero y poco a poco va demostrando lo que Pablo Repetto quiere dejar dentro del campo de juego. La presión, el correr y esforzarse a buscar los balones ha sido vital para que saquen adelante los resultados, y, en este caso, un título.

Con pocas sesiones, Pablo Repetto afirmó que, “no hay otra mejor forma que esta. Con tu gente, en tu cancha, y logrando un título”. El uruguayo dejó su huella en estos primeros tres partidos, la garra charrúa que sigue dando de qué hablar en el club continuó, “lo primero que debe tener un equipo para jugar bien es correr y luchar cada pelota como si fuera la última. Después viene todo lo otro que no podemos pedirle en diez, doce días que tenemos.

El equipo jugó dos finales. No es fácil tener un fútbol vistoso, pero creo que hicimos un partido acorde de una final”. Siguiendo por esa misma línea, aseveró, “los once tienen que trabajar para el equipo sea en la parte ofensiva o defensiva. El fútbol tiene dos facetas, el ataque y la defensa. Buscamos eso y es premio a lo que hemos logrado en esta final”.

LOS FICHAJES QUE VENDRÁN PARA INDEPENDIENTE SANTA FE

Además de lo hecho en la final y el conseguir el título, Pablo Repetto reveló los fichajes que hacen falta para cerrar el mercado. Se espera que venga Juan Sebastián Quintero que ya llegó a Bogotá y será presentado en los próximos días de manera oficial.

Pablo Repetto sentenció que, “estamos analizando algunas opciones. Estaría faltando uno o dos jugadores más y estamos trabajando con Eduardo (Méndez) día a día para ver las opciones. Hay que esperar porque los jugadores buscan sus mejores posibilidades. Esperamos que esta semana se puedan cerrar los dos”.

Los jugadores que han sorprendido al uruguayo en todo ámbito, “me sorprendieron los referentes. Los valores que maneja el club en exigir el profesionalismo, el respeto entre ellos, con el cuerpo técnico, con los directivos, con el presidente y de ahí viene lo que queremos construir. Hay mucho por mejorar, hay jugadores que llegaron que necesitan minutos y partidos. No llegaron a Santa Fe por casualidad”.