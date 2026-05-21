Cuentas para que Junior clasifique a Copa Sudamericana tras vencer a Sporting

Junior de Barranquilla sorprendió en la Copa Libertadores al hacer respetar por primera vez su estadio en la Copa Libertadores consiguiendo sus primeros tres puntos al vencer a Sporting Cristal.

La victoria del 'tiburón' ante el conjunto peruano era de suma importancia si quería mantener viva la llama de la esperanza en busca de un cupo para la Copa Sudamericana y por fortuna la consiguió gracias a los goles de Luis Fernando Muriel y Kevin Pérez, dejando las cuentas para clasificar a Sudamericana de la siguiente manera.

Esto necesita Junior para clasificar a Copa Sudamericana

Tras la tempranera eliminación de la Copa Libertadores, Junior quedó con la posibilidad de avanzar en la tercera casilla del Grupo F hacia la Copa Sudamericana.

El primer paso frente a esta opción era ganar en condición de local ante Sporting Cristal y se consiguió con un marcador de 3-2.

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Ahora, para que el equipo de Alfredo Arias pueda llegar a cumplir con este complicado objetivo dependerá de un solo resultado y es ganarle a Palmeiras en condición de visitante.

Sin embargo, el 'tiburón' no depende de sí mismo, ya que también tendrá que esperar a que Cerro Porteño venza a Sporting Cristal en condición de local, en el Estadio La Nueva Olla, el jueves 28 de mayo.

Próximo partido de Junior en Copa Libertadores

El siguiente reto de Junior en la Copa Libertadores será el último de esta nueva edición y uno de los más difíciles de incluso la temporada entera, ya que deberá viajar a Brasil para jugar contra Palmeiras.

El Allianz Parque será el escenario deportivo que le abra las puertas al compromiso entre Junior de Barranquilla vs Palmeiras que se llevará a cabo el jueves 28 de mayo sobre las 17:00 hora Colombia.

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Tabla de posiciones del grupo de Junior en Copa Libertadores

1. Cero Porteño, 10

2. Palmeiras, 8

3. Sporting Cristal, 6

4. Junior, 4