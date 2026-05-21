Junior ganó su primer partido de Copa Libertadores y se ilusiona con la Sudamericana

Está a punto de llegar a su fin la fecha 5 de la Copa Libertadores que fue bastante fructífera para los equipos colombianos que sacaron importantes resultados, tal como fue el caso de Junior de Barranquilla con su primer partido ganado en condición de local.

El Estadio Roberto Meléndez fue el escenario deportivo testigo de una auténtica lluvia de goles protagonizada por Junior y Sporting Cristal, que dejaron el marcador con un contundente 3-2 que llenó de emoción e ilusión a los espectadores presentes.

Junior ganó y se mete en la pelea por la Copa Sudamericana

Alfredo Arias por fin pudo ganar un partido de Copa Libertadores comandando a Junior de Barranquilla y lo hizo en condición de local frente a Sporting Cristal, con un sufrido marcador de 3-2, pero el cual fue suficiente para volverse a meter en la pelea de la Copa Sudamericana.

Los protagonistas de este contundente triunfo fueron Luis Fernando Muriel y Kevin Pérez, quienes sacudieron al equipo en la primera parte anotando los goles en el transcurso de media hora.

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Muriel fue el encargado de abrir el marcador sobre los 8 minutos a penas tras cazar un rebote dentro del área. Luego lo siguió Kevin Pérez sobre el 27 con un auténtico golazo de pierna derecha para poner el 2-0 y finalmente volvió a aparecer el experimentado delantero con paso por la Selección Colombia en el 35 con un disparo desde afuera del área.

En el cierre de la primera parte Sporting Cristal también despertó y descontó con un remate de pierna derecha por parte de Yoshimar Yotún en el 45+4.

En el inicio de la segunda parte las emociones no pararon y, tan solo 10 minutos después de haberse dado el pitazo inicial, volvió a acortar distancias Sporting Cristal con anotación de Gustavo Cazonatti, aunque no fue suficiente para darle vuelta al marcador, por lo que el cuadro peruano se marchó sin puntos a pesar de la presión alta que impuso en los últimos minutos.

Tabla de posiciones del grupo de Junior en Copa Libertadores

1. Cero Porteño, 10

2. Palmeiras, 8

3. Sporting Cristal, 6

4. Junior, 4

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Próximo partido de Junior en Copa Libertadores

El siguiente reto de Junior en la Copa Libertadores será el último de esta nueva edición y uno de los más difíciles de incluso la temporada entera, ya que deberá viajar a Brasil para jugar contra Palmeiras.

El Allianz Parque será el escenario deportivo que le abra las puertas al compromiso entre Junior de Barranquilla vs Palmeiras que se llevará a cabo el jueves 28 de mayo sobre las 17:00 hora Colombia.