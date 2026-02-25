Junior avisó a Alfredo Arias: revelan condición para que continúe

Junior de Barranquilla es uno de los equipos que representará a Colombia en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el equipo ‘rojiblanco’ salió campeón de la última Liga BetPlay bajo las órdenes del técnico Alfredo Arias y sabe que la competencia internacional es un desafío importante donde se aspira a tener una gran actuación.

El equipo ‘tiburón’, que en este mercado de fichajes tuvo la llegada de Luis Fernando Muriel, Jean Carlos Pestaña, Jannenson Sarmiento, Juan David Ríos, Kevin Pérez y Cristian Barrios, ha sumado esos refuerzos pensando en realizar una buena presentación en la Copa Libertadores.

El ultimátum para Alfredo Arias si quiere seguir en el cargo

De acuerdo con información del periodista Paolo Arenas, el entrenador uruguayo todavía no tiene sobre la mesa una renovación de su contrato con el Junior (el cual vence a mediados de este año), pues las directivas están a la espera de lo que será la presentación del equipo en la Copa Libertadores para tomar una decisión.

Así las cosas, pese al título de liga obtenido el año pasado, Alfredo Arias podría salir del Junior si no consigue avanzar a los octavos de final, pues se cree que un tercer puesto en el grupo (que da acceso a los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana) podría no ser suficiente para darle continuidad en el banquillo, recordando la gran inversión que ha hecho el club con los nuevos fichajes y sosteniendo a jugadores como Teófilo Gutiérrez, Guillermo Paiva y Carlos Bacca.

¿Cómo va Junior en este 2026?

El equipo dirigido por Alfredo Arias no ha tenido su mejor inicio de temporada en este 2026, pues el equipo perdió el título de la Superliga BetPlay ante Santa Fe con un marcador global de 4-1, además, en lo que respecta a la liga se ubica de momento en la séptima posición del torneo con 12 puntos, registrando 4 victorias y 3 derrotas.

