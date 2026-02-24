Junior vs. Nacional: revelan nueva fecha del partido aplazado de Liga BetPlay

Atlético Nacional es el equipo que más partidos tiene pendientes para quedar al día en el calendario en la Liga BetPlay 2026-I, el equipo verde de Antioquia ha jugado apenas 5 partidos de 8 posibles y justo mañana tiene compromiso ante Independiente Santa Fe correspondiente a la fecha 5 del campeonato.

El conjunto dirigido por el técnico Diego Arias, que registra cuatro triunfos y solo una derrota en lo que va del certamen de fútbol colombiano, tiene un gran desafío ante el equipo ‘cardenal’ y ya sabe cuándo tendrá otro importante duelo que tenía aplazado, el de visitante contra Junior de Barranquilla.

Lea también: Diego Arias no se guardó nada con el 'Chicho' Arango tras su primer gol en Nacional

Revelan nueva fecha del partido aplazado entre Junior y Atlético Nacional

De acuerdo con información del periodista Paolo Arenas, el partido entre Junior y Atlético Nacional se jugará el próximo martes 10 de marzo (todavía con horario por definir), asegurando que esa fecha de momento no es oficial, pero ya aparece en el calendario interno de la Dimayor.

Partido que entonces se desarrollará justo después del duelo del sábado 7 de marzo contra Águilas Doradas y antes del compromiso de local contra Llaneros pactado para el viernes 13 de aquel mes.

Así las cosas, Atlético Nacional va quedando al día en el calendario, recordando que también debe partido de la segunda fecha contra Jaguares de Córdoba, duelo que se llevará a cabo hasta el próximo lunes 6 de abril en el Estadio Atanasio Girardot.

Lea también Tomás Ángel volvería a jugar en un grande del FPC

¿Cómo va Nacional y Junior en la Liga BetPlay?

Pese a los tres partidos pendientes por disputar, el equipo ‘verdolaga’ se ubica de momento en la quinta posición del torneo con 12 puntos, mismas unidades de Junior que es séptimo, pero con una peor diferencia de gol, solo detrás de Once Caldas, América de Cali, Deportivo Pasto y el sorprendente Internacional de Bogotá, que viene de vencer 3-2 a Millonarios y es líder con 17 unidades.

En otras noticias: las estrellas del fútbol que están cerca de retirarse