Junior cedió puntos; tabla de posiciones del grupo F en la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla cedió sus primeros puntos en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores al perder este martes 14 de abril en su visita a Cerro Porteño.
El equipo 'rojiblanco' fue superado por marcador de 0-1, teniendo en cuenta la anotación conseguida por Jonathan Torres en favor del conjunto paraguayo.
Tabla de posiciones del grupo F en la Copa Libertadores
- Palmeiras - 3 puntos
- Cerro Porteño - 3 puntos
- Sporting Cristal - 3 puntos
- Junior - 1 punto
La segunda fecha del grupo F en la Copa Conmebol Libertadores se completará este jueves 16 de abril cuando Palmeiras reciba a Sporting Cristal.
Programación de la fecha 3 del grupo F en la Copa Libertadores
Fechas 3 - Martes 28 de abril
Sporting Cristal Vs Junior
Hora: 9:00 P.M.
Fecha 3 - Miércoles 29 de abril
Cerro Porteño Vs Palmeiras
Hora: 7:30 P.M.