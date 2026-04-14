Junior de Barranquilla

Junior cedió puntos; tabla de posiciones del grupo F en la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla perdió en la fecha 2 ante Cerro Porteño de Paraguay.
Daniel Zabala
Tabla de posiciones grupo F Copa Libertadores // AFP

Junior de Barranquilla cedió sus primeros puntos en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores al perder este martes 14 de abril en su visita a Cerro Porteño.

El equipo 'rojiblanco' fue superado por marcador de 0-1, teniendo en cuenta la anotación conseguida por Jonathan Torres en favor del conjunto paraguayo.

Tabla de posiciones del grupo F en la Copa Libertadores

  1. Palmeiras - 3 puntos
  2. Cerro Porteño - 3 puntos
  3. Sporting Cristal - 3 puntos
  4. Junior - 1 punto
  5.

La segunda fecha del grupo F en la Copa Conmebol Libertadores se completará este jueves 16 de abril cuando Palmeiras reciba a Sporting Cristal.

Programación de la fecha 3 del grupo F en la Copa Libertadores

Fechas 3 - Martes 28 de abril

Sporting Cristal Vs Junior

Hora: 9:00 P.M.

Fecha 3 - Miércoles 29 de abril

Cerro Porteño Vs Palmeiras

Hora: 7:30 P.M.

