Junior no pudo con Cerro Porteño: derrota en la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla sufrió su primer revés en la Copa Conmebol Libertadores al perder en condición de visita 0-1 ante Cerro Porteño en partido válido por la segunda fecha del grupo F.

Junior luchó en el primer tiempo

En los primeros 45 minutos, a pesar de no contar con la posesión del balón, Junior de Barranquilla generó las dos opciones de gol más claras. Sin embargo, los dirigidos por Alfredo Arias no lograron abrir el marcador.

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La primera se registró en el minuto 25 y tuvo como protagonista al mediocampista ofensivo Kevin Pérez.

El futbolista de 28 recogió la pelota sobre el costado occidental y sin perder tiempo encaró a varios defensores de Cerro Porteño hasta encontrar el espacio para entrar al área y justo antes de ser presionado sorprendió con un potente remate que atajó el guardameta contrario.

Posteriormente, sobre el final de la primera mitad, Junior aprovechó un contragolpe liderado por Teófilo Gutiérrez, quien le cedió la pelota sobre la banda oriental a Jermein Zidane Peña, quien se lanzó al ataque.

Peña demostró una gran visión, ya que antes de recibir la pelota visualizó dentro del área una habilitación para Gutiérrez, quien le ganó la posición a los defensores rivales.

Sin embargo, el remate de Teo contó con mayor fuerza de la necesaria, por lo que se estrelló en el palo horizontal del arco que defendió Alexis Arias.

Por Cerro Porteño, el equipo paraguayo controló el balón y por momento arrinconó a Junior, pero sin efectividad para generar peligro.

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Cerro arremetió en el segundo tiempo

En el inicio del segundo tiempo, Cerro Porteño quiso imponer su condición de local al arremeter sobre el área de Junior.

Los paraguayos se respaldaron en el juego rápido por las bandas para lanzar centros de costado, pero con poca efectividad.

En el minuto 56, Cerro Porteño encontró el premio a la insistencia. Después de recuperar la pelota en su propio campo, el ciclón del barrio obrero, a través de Jonathan Torres trasladó el balón por varios metros hasta asociarse con un compañero.

Torres volvió a recibir el esférico dentro del área, en donde sacó un fuerte remate de derecha que venció la resistencia del guardameta Mauro Silveira.

En el complemento del partido, Junior trató de conseguir el empate, pero no tuvo claridad para generar opciones de gol.

Tras el resultado, Cerro Porteño sumó sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores, mientras que Junior quedó con una unidad.

En la próxima fecha, Junior visitará a Sporting Cristal y Cerro Porteño recibirá a Palmeiras.