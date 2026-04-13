Futbolista de Junior es investigado por amaño de partidos

Un nuevo caso sacude al fútbol colombiano, luego de que se conociera que un jugador del Junior estaría siendo investigado por un presunto amaño de partidos durante su etapa en otro club. La información ha generado preocupación en el entorno deportivo por la gravedad de las acusaciones.

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Detalles de la investigación a Jannenson Sarmiento

El jugador en mención es Jannenson Sarmiento, quien actualmente hace parte del cuadro barranquillero, pero cuya investigación estaría relacionada con hechos ocurridos cuando vestía la camiseta del Unión Magdalena.

La situación fue dada a conocer por el periodista Isauro Rodríguez, quien a través de su cuenta de X (antes Twitter) informó que “la empresa CMARC International de Alejandro Comesaña y, que representa jugadores a nivel nacional e internacional, ha emitido un comunicado donde se informa que el jugador Jannenson Sarmiento tiene una investigación por ‘amaño de partidos’, durante su paso por el Unión Magdalena”.

Según el reporte, la investigación estaría sustentada en pruebas que comprometerían directamente al jugador en la manipulación de resultados durante su participación en el equipo samario, situación que ahora sale a la luz pública.

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Estadísticas de Jannenson Sarmiento en Unión Magdalena

Cabe recordar que Sarmiento militó en el Unión Magdalena entre 2024 y 2025, periodo en el que disputó 84 partidos, anotó 24 goles y aportó 16 asistencias, siendo uno de los futbolistas más destacados del plantel en ese lapso.

En el comunicado emitido por CMARC International se detalló que “el día 10 de abril del 2026 fue presentada en los juzgados de Uruguay la citación a conciliación civil previo a demanda de daños y perjuicios por monto de novecientos veinticinco mil dólares americanos”.

Asimismo, el documento señala que “está en curso una investigación con pruebas contundentes que involucran directa al jugador en un amaño de partidos durante su participación en Unión Magdalena. Llegó el momento de que la opinión pública sepa la verdad”.

El comunicado también indica que esta situación habría sido determinante para la ruptura del vínculo entre Unión Magdalena y el jugador, pues “esta fue la causa que generó que se cortara el vínculo con el jugador al recibir esta información y confirmarla con él mismo”.

Finalmente, se advierte que “las pruebas son contundentes y ameritarían sin duda que se pare el fútbol”, dejando abierta la posibilidad de que el caso escale a instancias disciplinarias o judiciales, mientras se espera una postura oficial por parte del jugador y de Junior ante estas graves acusaciones.