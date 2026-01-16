Junior no pudo en el ‘Metro’; empató 1-1 con Santa Fe en la ida de la Superliga

El Estadio Metropolitano de Barranquilla fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido protagonizado por Junior y el conjunto de Independiente Santa Fe, duelo correspondiente a la final de ida de la Superliga BetPlay 2026.

Esta competencia que ofrece un título y que enfrenta a los últimos dos campeones de la Liga BetPlay, abre la nueva temporada en el fútbol colombiano, duelo donde estos equipos aprovecharon para darle minutos a sus recientes fichajes.

Así fue el partido entre Junior y Santa Fe por la ida de la Superliga 2026

El conjunto dirigido por el técnico Alfredo Arias salió al campo de juego con mayor ímpetu que su rival y generó algunas chances de peligro sobre el arco defendido por Andrés Mosquera Marmolejo, sin embargo, después de los 20 minutos de partido, el equipo ‘cardenal’ empezó a tener una mayor posesión del balón y crear oportunidades de ataque.

Guillermo Paiva se acercó al gol con un cabezazo que se fue ligeramente desviado, sin embargo, Santa Fe aprovechó un error en salida de Jhomier Guerrero para marcar el 1-0, pues el jugador envió un balón atrás que recibió Hugo Rodallega para el posterior remate del delantero vallecaucano, anotación que llegó justo antes de acabar el primer tiempo.

¿Cuánto quedó el partido entre Junior y Santa Fe?

Para el segundo tiempo, el equipo barranquillero salió con la misma intención que tuvo en la primera mitad, adelantando sus líneas para intentar ser más ofensivo y buscando el empate en el marcador.

La posesión del conjunto ‘tiburón’ volvió a incrementar y gracias a Teófilo Gutiérrez lograría llegar al empate, experimentado delantero que ingresó al segundo tiempo del partido y que aprovechó una jugada gestada por zona derecha donde envían un centro que pasa por la defensa santafereña y llega para el remate de primera intención del atacante de 40 años.

Tras el gol, el Junior buscaría la segunda anotación con una mayor insistencia, sin embargo, el equipo barranquillero no lograría tener la eficacia necesaria para vulnerar al arquero Weimar Asprilla, quien había reemplazado a Mosquera Marmolejo por una lesión sufrida por el portero.