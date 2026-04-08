Liga BetPlay: los ocho equipos que no podrán fichar jugadores

Poco a poco, la Liga BetPlay 2026-I pasa por fechas decisivas para sellar la clasificación para los Play-Offs. Las fases finales serán definitivas en busca de conseguir el primer título del año y todavía, a falta de cuatro jornadas para terminar el todos contra todos, hay varios clubes que luchan por meterse entre los ocho.

Lea también Colombia cuenta con ventaja en la Liga de Naciones: dato le da la mano vs Venezuela

Además, en estos momentos, hay seis clubes que están peleando también en copas internacionales con los fichajes que hicieron en el comienzo del primer semestre. Cada uno de ellos se preparó antes de comenzar la Liga BetPlay, y ya, con cuatro fechas restantes, tendrán que conformarse con los nombres que tienen actualmente.

Justo con el comienzo de los torneos internacionales y con las fechas que quedan, el mercado de fichajes se volvió a abrir para inscribir jugadores, pero, la nueva reglamentación de la Dimayor sobre los cupos disponibles impedirá que se armen para rematar lo que resta de las competencias, tanto a nivel local como internacional.

LOS OCHO EQUIPOS DE LA LIGA BETPLAY QUE NO PODRÁN FICHAR

Deportivo Pereira es el único club que suma advertencias por demandas de exjugadores que vistieron la camisa ‘Matecaña’. La FIFA sancionó al cuadro pereirano y no podrán fichar en el siguiente mercado hasta que arreglen el pago con Rubilio Castillo.

Sin embargo, en este momento se abrió la ventana de fichajes de jugadores sin contrato. Del lunes 6 al viernes 10 de abril, los clubes podrán aprovechar y contratar a futbolistas libres. Pero, el detalle de los 25 cupos en cada equipo de la Liga BetPlay complica esas pretensiones de poder buscar soluciones en el mercado.

Lea también Fuad Char tomó decisión inesperada antes del debut de Junior en Copa Libertadores

De hecho, según la información de Alexis Rodríguez, ya hay ocho instituciones, entre ellos clubes grandes del país que no podrán contratar en esta ventana de jugadores libres. En esa lista están cinco equipos que están en competencias internacionales como Millonarios, América de Cali, Santa Fe, Junior y Medellín.

Además, a esa lista se le suman otros como Atlético Nacional, Deportivo Cali y Once Caldas. A cada uno de estos ocho clubes les tocará afrontar lo que resta de la Liga BetPlay con los 25 cupos que ya tienen.

LOS FUTBOLISTAS QUE ESTÁN LIBRES Y PODRÍAN REFOERZAR LA LIGA BETPLAY

Quedan poco menos de 72 horas para que los equipos que estén interesados en buscar nuevos jugadores acudan al mercado de fichajes para armarse de cara a lo que resta de la Liga BetPlay o, en el caso del Deportes Tolima para la Copa Libertadores.

Tolima ya habría aprovechado esta ventana para fichar al venezolano Yordan Osorio. Con ese movimiento, todo parece indicar que no buscarían otro tipo de jugador.

No obstante, hay varios nombres que llaman la atención, entre ellos, Andrés Felipe Ibargüen que terminó recientemente su paso por el Once Caldas y que quedó libre desde finales del 2025.

Otra figura que se quedó sin equipo es Vladimir Hernández, el ex Junior y Atlético Nacional terminó su contrato con el Boyacá Chicó a finales del año pasado y podría ser fichado por alguno de los clubes que todavía tiene los cupos disponibles en caso de que se interesen en el volante.

Por su parte, el que suena más fuerte para conseguir nuevo club en la Liga BetPlay es el mediocampista Andrés Tello que salió recientemente del América sin mucha regularidad y que ya ha sido acercado a dos conjuntos de Colombia para rematar lo que resta del primer semestre.

EQUIPOS QUE SÍ PODRÍAN FICHAR JUGADORES LIBRES

Bajo ese panorama, todavía hay otros conjuntos que tienen la posibilidad de armarse con varias necesidades en el torneo, ya sea por la ilusión de sellar la clasificación, o bien para pelear por la tabla del descenso.

Lea también Independiente Medellín mira con preocupación el juego de Libertadores

En ese orden de ideas, Deportes Tolima, Boyacá Chicó, Alianza Valledupar, Deportivo Pereira, Jaguares de Córdoba, Águilas Doradas, Deportivo Pasto, Cúcuta Deportivo, Internacional de Bogotá, Llaneros, Fortaleza, Atlético Bucaramanga y Deportivo Pasto podrían utilizar estas pocas horas que restan para contratar fichas.