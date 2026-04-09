[Video] Teo pone a ganar a Junior con gol de penal ante Palmeiras

El momento que todos los hinchas de Junior de Barranquilla tanto esperaban por fin llegó y era el debut en Copa Libertadores, en donde deberán asumir retos bastante difíciles en un grupo lleno de grandes equipos del continente, tal como lo es el propio Palmeiras.

El cuadro 'tiburón' comenzó su sueño por obtener la 'Gloria Eterna' jugando en condición de local y contra uno de los rivales más complicados del Grupo F, Palmeiras, al cual comenzó ganándole desde muy temprano gracias a la anotación de Teófilo Gutiérrez.

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Aunque ambas escuadras ya se conocen de ediciones internacionales anteriores, Junior ahora llega bajo el mando de Alfredo Arias y con una nómina diferente, en donde cuenta con destacadas figuras como Guillermo Celis, Luis Fernando Muriel y el propio Teófilo Gutiérrez, uno de los más veteranos y experimentados en esta clase de competencias.

Junior, formalmente, no jugó como local, ya que el Metropolitano de Barranquilla está en remodelaciones, por lo que su debut será en el Estadio Olímpico Jaime Morón de la ciudad de Cartagena, escenario deportivo que albergó a miles de hinchas que fueron testigos de un auténtico golazo por parte de Teo.

Una falta provocada dentro del área sobre Rivas, aunque fue leve, obligó a que el juez central tuviera que ir hacia el VAR para revisarla con detenimiento y tomar una decisión final, la cual terminó en penal a favor del 'juju' y el cual terminó convirtiendo con seguridad el capitán del equipo, Teófilo Gutiérrez.