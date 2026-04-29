Junior de Barranquilla complicó su futuro en la Copa Conmebol Libertadores al perder este martes 28 de abril en su visita a Sporting Cristal con marcador de 0-2.

Con este resultado, el equipo colombiano quedó en la última posición del grupo F con un solo puntos, luego de un empate con Palmeiras en la jornada inaugural y una derrota ante Cerro Porteño en la segunda fecha.

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La zona es liderada parcialmente por Sporting Cristal, que registra seis unidades, mientras que Palmeiras está en la segunda casilla con cuatro unidades, pero con un partido menos.

Cerro Porteño está en la tercera posición con tres puntos y a falta de un duelo para ponerse al día en el calendario.

Tabla de posiciones del grupo F en la Copa Libertadores

Sporting Cristal - 6 puntos Palmeiras - 4 puntos (un partido menos) Cerro Porteño - 3 puntos (un partido menos) Junior - 1 punto

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Así se jugará la fecha 4 del grupo F en la Copa Libertadores

En la cuarta fecha del grupo F de la Copa Conmebol Libertadores, Junior de Barranquilla recibirá a Cerro Porteño el jueves 7 de mayo desde las 9:00 de la noche, horario colombiano.

Por otro lado, Palmeiras visitará el martes 5 de mayo a Sporting Cristal.