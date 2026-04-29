Junior perdió con Sporting y quedó al borde de la eliminación en Copa Libertadores

Junior de Barranquilla quedó al borde de la eliminación en la Copa Conmebol Libertadores al perder este martes 28 de abril ante Sporting Cristal con marcador de 0-2.

Con este resultado, el equipo colombiano quedó en la última posición del grupo F con un solo punto, luego de dos derrotas y un empate.

Accidentado primer tiempo

En los primeros 45 minutos, Junior permitió que Sporting Cristal controlara el balón al replegarse en su propio campo y proponer juego ofensivo con rápidos contragolpes en los que el extremo Joel Canchimbo fue protagonista.

Sin embargo, los planes del equipo colombiano cambiaron cuando el defensor central Jermein Zidane Peña vio la tarjeta roja por una acción irresponsable al disputar el balón en el aire con un rival, pero saltar con el codo levantado hasta el punto de golpear en el cuello al zaguero peruano.

Luego de la roja a Peña, Sporting Cristal intentó hacer valer su condición de local, pero no contó con la efectividad necesaria para anotar.

La única acción de verdadero riesgo se registró sobre el minuto 45 y fue a través de Santiago González, que tras recibir un pase filtrado entró al área para sacar un remate que atajó el guardameta Mauro Silveira.

Por su parte, Junior aguantó en terreno propio y solo se aproximó al campo de Sporting con escaramuzas de Kevin Pérez, Joel Canchimbo y Teófilo Gutiérrez.

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Junior perdió y se complicó

En el segundo tiempo, Junior volvió a dar ventajas y vio como Sporting Cristal abrió el marcador para quedarse con la victoria.

Santiago González fue el encargado de anotar en el minuto 52, luego de recibir una habilitación dentro del área.

González dejó en el camino a un rival para sorprender con un potente remate desde el borde del área, que no encontró resistencia en la defensa colombiana ni en el guardameta Mauro Silveira.

Tras el gol peruano, Junior no supo como acercarse al pórtico de Sporting y con un jugador menos solo realizó intentos con balones largos a los espacios.

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En el minuto 90, Sporting Cristal sentenció la victoria con gol de Catriel Cabellos.

Con este resultado, Sporting Cristal llegó a seis puntos, mientras que Junior se quedó con uno en el grupo F.

En la próxima fecha, el equipo colombiano recibirá a Cerro Porteño y el peruano chocará con Palmeiras.