Junior de Barranquilla se prepara para la temporada 2026 en la que tendrá como grandes retos disputar la fase de grupos de laCopa Conmebol Libertadoresy además defender el título de la Liga BetPlay Dimayor.

Teniendo en cuenta que el estadio Metropolitano Roberto Meléndez no estará disponible, ya que será sometido a trabajos de remodelación, el conjunto 'rojiblanco' jugará los partidos de la Liga BetPlay en condición de local en el estadio Romelio Martínez.

Adicionalmente, Junior afrontará la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores en el estadio Jaime Morón León de Cartagena.

Junior puso en venta abonos para Libertadores y Liga BetPlay

De cara a la temporada 2026, el Junior de Barranquilla puso en venta los abonos para los 10 partidos que jugará el equipo en condición de local en la Liga BetPlay y los tres que se disputarán de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Teniendo en cuenta la reducida capacidad del estadio Romelio Martínez, el abono para la tribuna occidental tendrá un valor de $1.400.000.

El sector de oriental contará con un precio de $750.000 y la tribuna norte tendrá un valor de $450.000.

Precios de abonos

Occidental - $1.400.000

Oriental - $750.000

Norte - $450.000

Junior cerró a su primer fichaje

En las últimas horas, Junior de Barranquilla dio a conocer que llegó a un acuerdo con Unión Magdalena para el fichaje del mediocampista Jannenson Sarmiento.

El futbolista de 2026 se vestirá de 'rojiblanco' después de iniciar su carrera en el Danubio de Uruguay y brillar con la camiseta de Unión Magdalena.