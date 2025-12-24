Dimayor anunció sanciones para los campeones; Nacional y Junior afectados

La temporada 2025 en el fútbol colombiano ha terminado, pero la Dimayor sigue trabajando, pues recientemente el organismo ha dado a conocer una nueva resolución donde se describen algunas sanciones dictadas por el Comité Disciplinario que afectan a los últimos campeones.

Tanto Junior de Barranquilla como Atlético Nacional han recibido un castigo por parte de la Dimayor tras los títulos que obtuvieron en la liga y en la Copa BetPlay, respectivamente, sanciones que se tendrán que cumplir para la siguiente temporada.

Dimayor castiga a Nacional y Junior por el comportamiento de sus hinchas

El organismo analizó el partido de la final de Liga BetPlay entre Junior y Deportes Tolima que se disputó en el Estadio metropolitano de Barranquilla, allí, estableció que el conjunto ‘tiburón’ sufre una (1) fecha de suspensión parcial de su plaza (Tribuna Norte y Tribuna Sur), así como también una multa de ocho (8) SMMLV ($11.388.000) por la pérdida de tiempo en el compromiso debido al empleo de elementos pirotécnicos que provocó una gran nube de humo al minuto 5.

Por otro lado, el caso de Atlético Nacional también tiene una sanción para su plaza con una (1) fecha de suspensión parcial para los Sectores 13 y 14 de la Tribuna Sur; Sectores 14 y 15 de la Tribuna Occidental; Sectores 1 y 2 de la Tribuna Oriental, así como también una multa de ocho (8) SMMLV ($11.388.000) por un retraso mínimo en el inicio del segundo tiempo de la final de vuelta de la Copa BetPlay ante Medellín debido al empleo de juegos pirotécnicos.

Hay sanciones también para el Medellín

En una resolución previa que también se emitió este martes 23 de diciembre, la Dimayor ha decidido castigar al arquero Washington Aguerre con dos fechas de suspensión y una multa de 2.847.000 pesos colombianos como consecuencia de su expulsión en el partido ante Nacional por la fecha 5 de los cuadrangulares de la más reciente Liga BetPlay.

Además, el presidente del Medellín, José Raúl Giraldo Gómez, fue sancionado con una multa de (32.5) SMLMV, equivalentes a $46.263.750, esto, por emplear un lenguaje grosero y ofensivo contra los árbitros del partido ante Junior por la sexta fecha de los cuadrangulares en la última Liga BetPlay, situación que provocó la detención del partido durante 7 minutos.