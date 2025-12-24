Junior celebra por lo alto el título: cerró el fichaje de una joya del FPC

Sin duda alguna, el Junior de Barranquilla celebra el doble después de quedar campeón el martes 16 de diciembre. Apenas pasó una semana desde ese título liguero y el club ya viene dando de qué hablar en el mercado de fichajes cerrando incorporaciones prestigiosas pensando nada más ni nada menos que en la Copa Libertadores y en defender la corona.

En la Copa Libertadores arrancarán en la fase de grupos a la espera de conocer sus rivales en esta instancia. Junior espera firmar una buena presentación en la competencia internacional. Habrá que armarse de la mejor manera y poco a poco, ya vienen dando grandes novedades en el plantel.

De hecho, el martes 23 de diciembre, antes de celebrar la navidad y la noche buena, el equipo atlanticense oficializó nada más ni nada menos que a su primer fichaje. Sin perder tiempo, es un ejemplo para los otros equipos que no han oficializado nada.

SE ACABÓ LA NOVELA DE JANNENSON SARMIENTO: JUGARÁ EN JUNIOR

La consigna es volver a ser protagonista en todas las competencias y así lo confirmaron con el fichaje de Jannenson Sarmiento, esa perla del Fútbol Profesional Colombiano que se dio a conocer tarde con 25 años en el descendido Unión Magdalena. De lejos, fue el mejor jugador del cuadro ‘Bananero’ a lo largo del 2025.

Jannenson Sarmiento tenía posibilidades de salir de Unión Magdalena a principios del 2025 con intereses de Santa Fe y Millonarios. Al cierre del primer semestre sonó para América, Junior y el exterior con clubes de Rusia y de China que querían contar con el volante creativo.

Una jornada llena de rumores se vivió este martes 23 de diciembre entre el Junior y Unión Magdalena por el fichaje de Jannenson Sarmiento. Se dijo que todo estaba caído por temas con el representante del jugador. Eduardo Dávila confirmó primeras ofertas y por la noche se desencadenó todo con alegría total para los atlanticenses.

Su llegada no estaba para nada caída y se cumplió con éxito sobre la noche. Ya en Barranquilla, Jannenson Sarmiento firmó su contrato. No jugará en el Torneo BetPlay con Unión Magdalena y sí jugará la Copa Libertadores con el Junior de Barranquilla

El presidente del Unión Magdalena, Alberto Mario Garzón lo confirmó en las redes sociales del club, “como resultado de un proceso de diálogo entre las partes, el Club Unión Magdalena confirma que se ha cerrado de manera satisfactoria la transferencia del jugador Jannenson Sarmiento, quien continuará su carrera profesional en el Club Atlético Junior de Barranquilla”.









Unión Magdalena vende parte de la ficha de Jannenson Sarmiento, pero se quedará con un porcentaje en caso de una venta a futuro. Este es el primer fichaje de este Junior, pero seguramente vendrán más para pelear la Copa Libertadores y la Liga BetPlay.

EL SIGUIENTE EN LA LISTA DE FICHAJES DEL JUNIOR

Al parecer en este mercado de fichajes, Junior se ha encargado de dejar mal parado a otros clubes con los intereses en jugadores. De hecho, Jannenson Sarmiento estaba en el radar de otros clubes y terminó llegando a Barranquilla. Lo mismo pasa con Kevin Pérez.

El cartagenero que dejó al Deportes Tolima y que ahora está como agente libre había sido pretendido por Santa Fe, Millonarios y por el Junior. Fue el equipo barranquillero el que se puso las pilas, se adelantó frente a los bogotanos y avanzó en simultáneo con el fichaje de Sarmiento.

Kevin Pérez ya habría llegado a un acuerdo con el Junior para firmar su contrato. En las próximas horas, el cuadro atlanticense podría hacer oficial el fichaje de sus dos primeras contrataciones para afrontar el 2026 con Copa Libertadores como uno de los objetivos.