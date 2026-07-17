Junior rechazó millonaria oferta de América por un bicampeón

Junior de Barranquilla se ha convertido en uno de los equipos más cotizados de la Liga Betplay, habiendo recibido varias ofertas de talla nacional e internacional por varios de sus jugadores que han logrado salir campeones en los últimos meses.

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América de Cali fue justamente uno de los clubes que comenzó a negociar por los derechos deportivos de uno de los delanteros influyentes en el bicampeonato, Guillermo Paiva, por quien habrían ofrecido una gran cantidad de dinero, pero esta oferta fue rechazada al poco tiempo de haberse dado a conocer.

América ofertó más de 200.000 dólares por Guillermo Paiva

El equipo comandado por Alfredo Arias está en busca del tricampeonato y para ello, las directivas y el cuerpo técnico de la institución están trabajando en la reestructuración del equipo. En donde en medio del proceso estaría la salida de Guillermo Paiva a quien ya no tendrían en los planes.

El atacante paraguayo sería el jugador por el cual liberarían el cupo de extranjero para la contratación de Fydriszewski. Sin embargo, no se ha hecho ningún comunicado oficial al respecto, aunque si se ha conocido que se han recibido algunas ofertas, tal como la de América de Cali.

La 'mechita' quiere incorporar al atacante mediante un préstamo por un año con opción de compra, propuesta que ya está sobre la mesa con un llamativo número de 200.000 dólares y que deberá ser analizada tanto por Junior como por el propio futbolista.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer que tras el interés y seguimiento que ha venido haciendo el equipo de David González, la oferta habría sido rechazada por el cuadro 'tiburón'.

¿Cómo le fue a Guillermo Paiva en Junior?

El central de 28 años llegó a Junior de Barranquilla a inicios de 2025 desde Colo Colo y firmó un contrato hasta diciembre de 2028.

Desde su arribo al Fútbol Profesional Colombiano, ha conseguido jugar 80 partidos, más de 4.800 minutos en los que se ha conseguido reportar con 14 goles y 11 asistencias.

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Dos jugadores saldrán de Junior

El entrenador 'rojiblanco' explicó que desde el inicio de la pretemporada ha trabajo con 27 jugadores, por lo que ya habló con dos futbolistas que no serán inscritos en la lista final de 25.

"En este momento en el plantel tenemos 27 jugadores, tenemos una lista de 25 que nos limita por que vino Ortiz, contamos con Déiber y Francisco. Tenemos 27 jugadores entrenando y tenemos que tomar la decisión de dos jugadores que se van, yo ya hablé con ellos y ya lo sabe, no veo por dónde necesitemos más jugadores", dijo.

Extraoficialmente se ha conocido que los dos jugadores que no serán tenidos en cuenta para el segundo semestre son el lateral izquierdo Jhon Rony Navia y el mediocampista Harold Rivera