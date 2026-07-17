Juventus tendría camino libre para fichar a Jhon Lucumí: inesperada jugada cambiaría todo

Hace diez días terminó el camino de la Selección Colombia en la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México en los octavos de final en manos de Suiza en los penales. Entre lo más rescatable del seleccionado cafetero está Jhon Janer Lucumí y Dávinson Sánchez que formaron una dupla central atractiva.

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Antes de afrontar el Mundial, Jhon Janer Lucumí estaba en el radar de la Juventus y no ha dejado de estar en la órbita del equipo de Turín. De hecho, Bologna ya había rechazado ofertas de 15 millones de euros por el zaguero central. La única forma de dejarlo salir sería que paguen la cláusula de rescisión de 28 millones.

Sin duda alguna, esto ponía en problemas a la Juventus y a los clubes interesados en fichar al defensor vallecaucano. 28 millones de euros ya es una cifra considerable para fichar a Jhon Lucumí de 28 años, pese a su gran Mundial con la Selección Colombia. Este viernes 17 de julio, apareció una luz para los turineses para intentar ficharlo.

EL CAMBIO EN EL CONTRATO DE JHON JANER LUCUMÍ QUE FACILITARÍA EL FICHAJE A LA JUVENTUS

Por ahora no ha habido otro acercamiento por parte de la Juventus que prefirió esperar a un cambio de detalles en el contrato de Jhon Lucumí con el Bologna. A partir del viernes 17 de julio, la cláusula de rescisión de los 28 millones de euros expiró y ahora sería mucho más sencillo poder negociar por el zaguero.

Jhon Lucumí todavía tiene contrato con el Bologna hasta mediados del 2027, pero en varias oportunidades ha dejado entrever su interés de buscar nuevas pruebas. Una de ellas fue en el Sunderland, pero los italianos negaron esa propuesta de la Premier League.

De acuerdo con Transfermarkt, Jhon Lucumí tiene un valor en el mercado de 22 millones de euros. En ese sentido, Juventus podría fichar al defensor central de la Selección Colombia con un precio menor a los 28 millones por el que inicialmente estaba fijada la cláusula de rescisión. Evidentemente, esto haría mucho más sencillo que haya un cambio de aires en el zaguero.

Con este detalle del vencimiento de la cláusula de rescisión del vallecaucano podría haber novedades en los próximos días si llega una oferta por parte de la Juventus o de cualquier equipo. Bologna estaría ‘obligado’ a venderlo por menos dinero que los 28 millones de euros que pedían.

AL HILAL TAMBIÉN SE INTERESA POR CONTRATAR A JHON JANER LUCUMÍ

Mientras se demora la Juventus, el Al Hilal se animó a preguntar por las condiciones del defensor central. De acuerdo con el periodista Alfredo Pedulla, el conjunto saudí tiene la posibilidad de poner sobre la mesa una suma de dinero que pueda convencer al Bologna, especialmente con este detalle del fin de la cláusula.

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Según Alfredo Pedulla, Jhon Janer Lucumí ha mostrado su interés en tomar el camino a la Juventus, pero sabe que necesita confirmar pronto su futuro con rapidez para iniciar la pretemporada, sea en el cuadro italiano o donde sea.

A sus 28 años, lo mejor que podría hacer el defensor central colombiano sería seguir en el fútbol europeo y rechazar la posible oferta por parte del Al Hilal que, de igual manera, podría hacer una oferta atractiva cercana a esos 28 millones de euros que era lo que pedían en el Bologna.