Junior saca ventaja en la final de la Liga Betplay: duro dato para Tolima

Junior de Barranquilla, comandado por el técnico Alfredo Arias, afrontará la gran final de la Liga BetPlay 2025-2 con un respaldo que, aunque no se mide en goles ni en posesión, pesa tanto como cualquier argumento futbolístico: la historia juega a su favor. El conjunto tiburón definirá el título como visitante frente al Deportes Tolima, un club que ha sufrido repetidamente cuando le ha tocado cerrar la final en casa, una tendencia que se ha vuelto casi un fantasma en Ibagué.

A lo largo de este siglo el conjunto pijao ha vivido noches dolorosas cada vez que la estrella se debía resolver en el Estadio Manuel Murillo Toro. No se trata de un episodio aislado, sino de un patrón que se ha repetido con consecuencias amargas para la afición vinotinto y oro. El primer golpe ocurrió en el Finalización 2006, cuando el Tolima llegaba con ilusión pero terminó viendo al Cúcuta Deportivo celebrar el campeonato en su propio terreno. Esa derrota dejó una herida que, con el tiempo, lejos de cerrarse, se profundizó.

La historia volvió a repetirse en el segundo semestre de 2021, una campaña marcada por la solidez del equipo de Hernán Torres, pero cuyo capítulo final terminó de forma inesperada. Aquella vez fue el Deportivo Cali el que arruinó el festejo tolimense en Ibagué, alzando la copa en un Murillo Toro atónito ante el desenlace.

Apenas unos meses después, en el Apertura 2022, el Tolima nuevamente tuvo la oportunidad de consagrarse ante su público, esta vez frente al Atlético Nacional. Sin embargo, el resultado fue similar: los antioqueños dieron la vuelta olímpica en territorio pijao, incrementando una racha que se ha convertido en una carga emocional para el club.

En contraposición, las alegrías tolimenses prácticamente siempre han llegado lejos de casa. Sus tres títulos en la primera división del fútbol colombiano se han conquistado en suelo ajeno, una curiosa paradoja que contrasta con la desdicha vivida en Ibagué.

La primera estrella llegó en el Finalización 2003, con una memorable victoria en Cali ante el Deportivo Cali. Luego, en el Apertura 2018, el Tolima silenció el estadio Atanasio Girardot al vencer al Atlético Nacional. Finalmente, su título más reciente, el del Apertura 2021, lo obtuvo en Bogotá tras superar a Millonarios en un vibrante desenlace.

Este contraste entre lo que ocurre cuando cierra en casa y cuando define fuera convierte la final contra Junior en un duelo marcado por un factor extra: la historia parece alinearse con el equipo barranquillero. No es que los dirigidos por Arias dependan únicamente del pasado para soñar con una nueva estrella, pero sí encuentran en él un argumento adicional que les otorga una dosis de confianza.

Junior, que llega con un andamiaje sólido, un ataque temible y un plan de juego definido, sabe que la presión recaerá en gran parte sobre el Tolima, cuya afición carga el peso de esas finales perdidas en su propio estadio. Jugar en el Murillo Toro, en este contexto, no solo implica enfrentar un ambiente intenso, sino también romper con una tendencia que lleva casi dos décadas.

Por todo lo anterior, el equipo tiburón asoma con una probabilidad alta de sumarse a la lista de clubes que celebraron una estrella en Ibagué, un grupo que ya incluye a Cúcuta, Cali y Nacional. Y si algo ha demostrado el fútbol colombiano, es que las estadísticas no ganan títulos, pero sí dibujan escenarios donde algunos llegan con más viento a favor que otros.