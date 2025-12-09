La curiosa estrategia del Tolima en la venta de boletas de la final

El Deportes Tolima ya acelera toda su logística con miras al partido definitivo de la Liga BetPlay frente a Junior de Barranquilla. El título se decidirá en la casa pijao, el estadio Manuel Murillo Toro, y el club ya anunció la estrategia para la venta de boletería.

Venta escalonada y prioridad para quienes renueven

La institución ibaguereña confirmó que la primera etapa de venta será exclusivamente para los abonados del semestre actual, quienes podrán comprar su entrada a la final en combo con la tiquetera 2026-I.

Con esto, Tolima busca asegurar el respaldo constante de su hinchada y mantener lleno el estadio no solo en la definición del campeonato, sino también en el arranque del próximo año.

“Una nueva final en ‘La Hoguera del Indio’. Planifica y adquiere la final + Tiquetera 2026-I y asegura tu puesto en el partido más esperado del año. ¡Vamos Tolima todos juntos hoy y siempre!”, comunicó el club en sus redes oficiales.

Los precios del combo tienen un rango entre $270.000 y $958.000, dependiendo de la tribuna.

Tras esta primera fase, se habilitarán dos etapas adicionales con prioridad para abonados y compradores iniciales, antes de llegar al público en general.









El Murillo Toro se prepara para una noche histórica

El partido de ida se jugará en el Metropolitano de Barranquilla, mientras que la vuelta se disputará en Ibagué, donde la hinchada espera presenciar la conquista de una nueva estrella para el equipo de Lucas González.

La decisión de Tolima apunta a garantizar un estadio lleno, organizado y con mayoría local en una final que mantiene en vilo a todo el país. La afición ya se mueve y las expectativas en la capital musical crecen día a día.

Con la confirmación de los precios y el sistema de venta, Tolima empieza a vivir la final desde las tribunas. La pelota todavía no rueda, pero el Murillo Toro ya se enciende: una ciudad entera se prepara para otra noche de gloria.