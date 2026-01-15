El mercado de fichajes al rededor del mundo se sigue moviendo y el FPC es uno de los principales protagonistas, no solo por la gran cantidad de jugadores con nombres importantes que han venido llegando como lo es Radamel Falcao y Luis Fernando Muriel, sino también por la exportación de jugadores que está haciendo a otras ligas.

Junior de Barranquilla es justamente uno de los principales protagonistas, no solo porque se encargó de reforzarse con una gran figura como Muriel, sino también porque actualmente se ha encargado de enviar varias figuras al fútbol internacional como lo hizo conJosé Enamorado y próximamente con Harold Rivera, el cual estaría en planes de Ecuador.

Harold Rivera en planes de Barcelona de Ecuador

César Farías está a punto de convertirse en nuevo director técnico de Barcelona de Ecuador y para asumir este nuevo proyecto se iría por un plan seguro al contar con jugadores que ya conocía desde Junior de Barranquilla.

El estratega venezolano ya tendría en sus planes al pivote de 28 años, Jesús Rivas, pero también estaría buscando otro jugador con más experiencia y recorrido como el mediocampista, Harold Rivera.

El tolimense de 32 años habría entrado en planes de Farías para asumir las competencias que estarían en juego durante 2026. Rivera, aunque contó con pocos minutos a lo largo de 2025 por lesión, ya se encuentra recuperado y el venezolano apostaría por él.









¿Cómo le fue a Harold Rivera en Junior?

Tras su exitoso paso por Santa Fe y América de Cali, Rivera arribó al cuadro 'tiburón' a inicios de la temporada 2025 y alcanzó a disputar tres partidos a lo largo de todo el año, 139 minutos dentro del terreno de juego.