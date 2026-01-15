El Fútbol Profesional Colombiano (FPC) regresa en el 2026 con un título en juego entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe que se miden en la Superliga BetPlay. Este duelo de los campeones el año pasado arrancará en Barranquilla este jueves 15 y culminará en Bogotá el miércoles 21 de enero.

Sin duda alguna, Junior encara este partido de ida ante su público como el gran favorito. El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez se vestirá de gala para presentar a Luis Fernando Muriel, rutilante fichaje en este mercado, además de una base de campeones que se mantuvo en su mayoría.

Santa Fe tiene que dar el golpe en condición de visitante para poder sacar un buen resultado y encaminar el título en Bogotá el miércoles 21 de enero. Cada partido debe jugarse, y las estadísticas no siempre ayudan, pero el cuadro cardenal enfrentará esta serie de la Superliga con dos ventajas que le han costado bastante al Junior.

ÚLTIMA VEZ QUE SANTA FE PERDIÓ EN BARRANQUILLA ANTE EL JUNIOR

Esta será la octava vez en la que se enfrentarán en los últimos cinco años y, por ahora, Santa Fe ha ganado en dos ocasiones, han repartido dos empates y tres victorias para el Junior de Barranquilla. En ese sentido, por victorias, los atlanticenses superan a los cardenales.

Sin embargo, la ventaja que tiene Santa Fe es que esos tres triunfos de Junior fueron seguidos el 25 de abril de 2021 (3-1), el 20 de abril de 2022 (2-1) y el 23 de julio de ese mismo año (2-0). A partir de ese momento, el elenco albirrojo mantiene un invicto de cuatro partidos con dos empates y dos victorias.

Justamente a finales de 2022, se volvieron a ver las caras con victoria cardenal con un marcador de 2-3 acabando una racha negativa de tres derrotas seguidas. En 2023 solo se enfrentaron en una ocasión con empate a un tanto, en 2024 tuvieron el mismo resultado y el enfrentamiento más reciente fue un 1-2 para Santa Fe gracias a Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera.

Bajo esas condiciones, Junior tendrá que dar un golpe para cortar una mala racha que podría extenderse a cuatro años y cinco partidos sin ganarle a Santa Fe en Barranquilla.

SANTA FE NUNCA HA PERDIDO FINALES DE SUPERLIGA; JUNIOR PERDIÓ DOS

Por primera vez en la historia de la Superliga, Junior y Santa Fe se ven las caras en busca del título. Esta será la quinta ocasión de los dos clubes figurando en esta competencia, pero la diferencia de resultados ha sido muy marcada. En el caso del cuadro cardenal, nunca han perdido el título, mientras que los barranquilleros han perdido en dos ocasiones.

Además, Santa Fe cuenta con el plus de que las cuatro definiciones de la Superliga que ha disputado han sido terminando en condición de local. La primera fue en 2013 superando a Millonarios con un marcador global de 3-1. Dos años después, venció a Atlético Nacional con un acumulado de 3-2. En 2017 superó al Medellín en la vuelta con un marcador de 1-0 que fue suficiente y en 2021 en una serie apretada venció al América de Cali con un global de 5-3.

En el caso del Junior, los atlanticenses enfrentaron al Deportes Tolima perdiendo en Barranquilla con un 1-2 y en Ibagué superaron al cuadro tolimense 0-1 para ganar en penales. Un año después, se encontró con el América de Cali y el resultado fue igual cayendo en casa 1-2 y ganando de visitante con un contundente 0-2.

Pero, en 2012, Junior enfrentó a Atlético Nacional en una serie que inició en Barranquilla y terminó en Medellín. Arrancaron con derrota en casa con un 1-3 y de visitante perdieron 3-0. En 2024 iniciaron con un triunfo 1-0 ante Millonarios y en Bogotá cayeron con un marcador de 2-0.

Todas las series las han cerrado en condición de visitante con dos títulos y dos subtítulos. En esta ocasión, la historia será la misma para el Junior que deberá terminar la Superliga en Bogotá el miércoles 21 de enero.