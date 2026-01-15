Junior Vs Santa Fe: árbitros y VAR para el partido de ida de la Superliga

Junior de Barranquilla recibe este jueves 15 de enero aIndependiente Santa Fe en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en el partido de ida de la Superliga BetPlay.

El equipo 'rojiblanco' afronta la serie, después de conquistar el título de la Liga BetPlay del segundo semestre de 2025, al haber superado en la gran final a Deportes Tolima.

Por otro lado, Santa Fe se ganó el derecho de jugar la Superliga al quedarse con la estrella del primer semestre de 2025. En dicha final, el conjunto 'cardenal' derrotó a Deportivo Independiente Medellín.

Árbitros y VAR para la ida de la Superliga

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer que Luis Delgado del Valle del Cauca será el encargado de impartir justicia en el partido de ida de la Superliga.

Delgado contará con el apoyo de Richard Ortiz y Jonathan Paniagua como asistentes de línea, mientras que el cuarto referí será Carlos Márquez.

El VAR estará liderado por Luis Pitón.

Árbitro central: Luis Delgado

Asistente 1: Richard Ortiz

Asistente 2: Jonathan Paniagua

Cuarto árbitro: Carlos Márquez

VAR: Luis Pitón

AVAR: Jhon León

Palmarés de Junior y Santa Fe en la Superliga

Independiente Santa Fe tiene una importantes ventaja sobre Junior en cuanto a títulos ganados de la Superliga.

El conjunto cardenal ha celebrado en cuatro ocasiones el campeonato, mientras que el barranquillero cuenta con dos en su palmarés.