Junior sufre dos bajas a pocas horas del duelo ante Santa Fe por Superliga

El vigente campeón del fútbol colombiano, el Junior de Barranquilla, abre la temporada de las competencias de la Dimayor en este 2026 jugando de local contra Independiente Santa Fe, partido de ida de la Superliga BetPlay.

El equipo dirigido por el técnico Alfredo Arias empieza esta serie en condición de local y espera un triunfo para ir con ventaja a lo que será el duelo de vuelta en el Estadio El Campín de Bogotá, duelo que se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de enero a partir de las 7:30 de la noche.

Dos bajas inesperadas en Junior a horas del duelo ante Santa Fe

De acuerdo con información del periodista José Hugo Illera de Win Sports, dos de los nuevos fichajes que tiene Junior para este 2026, Jean Pestaña y Juan David Ríos, no podrán ser tenidos en cuenta para este partido de ida porque “no les llegó la transferencia para poder actuar”.

La fuente indica que los jugadores estaban concentrados y dispuestos para disputar este partido, sin embargo, hoy mismo se enteraron de esta información que los deja afuera de su debut con la camiseta del Junior de Barranquilla.

La convocatoria del Junior para la final de ida en la Superliga 2026

El conjunto ‘rojiblanco’ anunció recientemente el listado de jugadores con los que buscará el triunfo este jueves ante Santa Fe, donde se destacan nuevos nombres como Jannenson Sarmiento y Kevin Pérez, además, también están el jugador Jesús Rivas, quien está siendo pretendido por el técnico César Farías para llegar al Barcelona de Ecuador.

Por otro lado, en la convocatoria no aparece Luis Fernando Muriel ni Cristian Barrios, este último quien no ha sido anunciado oficialmente, pero que se espera llegue esta tarde a la ciudad de Barranquilla para concretar el traspaso y de paso ver el juego en las graderías del Estadio Metropolitano.