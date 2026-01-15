Junior de Barranquilla está listo para iniciar la competencia en la temporada 2026 y este jueves 15 de enero, a pocas horas de jugar el partido de ida de la Superliga frene a Independiente Santa Fe, presentó oficialmente su nuevo uniforme.

La indumentaria contará con las acostumbradas franjas rojiblancas en sentido vertical, pero con importantes detalles en el diseño.

Y es que las franjas contarán con un pequeño borde con tonalidad azul, la misma que tendrá el cuello que será con forma en V.

Por otro lado, las mangas serán de color blanco.

"Un diseño que honra la historia rojiblanca y el presente del campeón", describió Adidas en sus redes sociales al momento de presentar la camiseta.

Los fanáticos de Junior y del Fútbol Profesional Colombiano podrán comprar la nueva camiseta de club barranquillero a partir de este viernes 16 de enero.

El partido de ida de la Superliga entre Junior contra Santa Fe se juega este jueves 15 de enero a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports +. También habrá transmisión por La Fm y Deportes RCN.