Junior tomó decisión con Guillermo Paiva y la oferta de Atlas para ficharlo

Hay novedades en el Junior de Barranquilla, el equipo que representará a Colombia en la próxima Copa Libertadores habría recibido una importante oferta del Atlas de México por los servicios del delantero paraguayo Guillermo Paiva.

Una propuesta que el conjunto ‘tiburón’ analizó y que ya dio respuesta, dejando al equipo de Guadalajara con las ganas de tener al paraguayo en sus filas si no llega a presentar una mejor oferta, pues la primera fue rechazada.

¿Cuánto pide Junior para dejar salir a Guillermo Paiva?

De acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, el último campeón del fútbol colombiano estaría dispuesto a negociar una posible transferencia de Guillermo Paiva si hay sobre la mesa por lo menos tres millones de dólares.

Una cifra que el Atlas no propuso inicialmente, pues según reportes, el club mexicano habría comunicado al Junior su desde de tener a Paiva en condición de préstamo con opción de compra a cambio de 2 millones de dólares.

Los números y el valor en el mercado de Guillermo Paiva

El atacante paraguayo de 28 años, quien llegó a Junior en enero de 2025 y que para este mercado de fichajes ha decidido quedarse en Barranquilla (firmando contrato hasta diciembre de 2028), está tasado actualmente en los 800 mil euros según datos de Transfermarkt, una cifra distante a la que piden en el cuadro ‘tiburón’ para dejarlo salir, sin embargo, se entiende que aumente ese valor ante una salida anticipada previa a la terminación de su contrato.

El delantero es un jugador importante para el técnico Alfredo Arias, quien lo quiere tener en la plantilla para lo que será la Copa Libertadores 2026, futbolista que en la temporada pasada con Junior aportó 12 goles y 7 asistencias.

