Junior y Santa Fe confirmaron sus nóminas para la ida de la Superliga

Junior FC e Independiente Santa Fe anunciaron sus alineaciones titulares para el partido de ida de la Superliga BetPlay 2026, primer título oficial de la temporada en el fútbol colombiano.

El compromiso se disputará este jueves 15 de enero en el estadio Metropolitano de Barranquilla, escenario que albergará el primer capítulo de la serie entre los campeones de 2025.

Lea también Santa Fe rechazó oferta de Junior por una de sus figuras

Cabe recordar que la Superliga debía iniciar en Bogotá y cerrar en Barranquilla, pero por temas logísticos las localías fueron invertidas, por lo que Junior abrirá la serie como local.

El cuadro tiburón llega a esta instancia tras consagrarse campeón en diciembre, y continúa bajo la dirección técnica del uruguayo Alfredo Arias, quien no contó con una pretemporada formal, pero apostará por la misma estructura táctica que le permitió levantar el título de Liga.

Titular de Junior para la Superliga 2026

Así, la alineación titular de Junior será con: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Yimmi Chará, Jesús Rivas; Jannenson Sarmiento, Bryan Castrillón y Guillermo Paiva.

Por su parte, Independiente Santa Fe vivirá el debut oficial de su nuevo entrenador, el uruguayo Pablo Repetto, quien inicia su proceso al frente del club en un escenario exigente y con un título en juego.

El conjunto cardenal llega como campeón del primer semestre de 2025 y buscará sacar un resultado favorable en condición de visitante para definir la serie en casa.

Lea también Tolima compraría a un jugador de Santa Fe por medio millón de dólares

Alineación de Santa Fe para al Superliga BetPlay

La alineación titular de Santa Fe será con: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Ewil Murillo, Yilmar Velásquez; Luis Palacios, Omar Fernández Frasica y Hugo Rodallega.

Santa Fe vs Junior: ¿Cuándo es la vuelta de la Superliga?

El partido de vuelta se disputará el miércoles 21 de enero en el estadio El Campín de Bogotá, donde se conocerá al campeón de la Superliga BetPlay 2026.