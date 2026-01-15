Deportes Tolima estaría muy cerca de comprar a uno de los jugadores pertenecientes a Independiente Santa Fe, movimiento que se perfila como una de las primeras decisiones importantes del club en este mercado.

Todo apunta a que el cuadro Pijao ejecutará la opción de compra por Jersson González, extremo que actualmente se encuentra en condición de préstamo desde el conjunto capitalino.

Lea también Santa Fe rechazó oferta de Junior por una de sus figuras

González es un extremo derecho bogotano de 24 años, futbolista que ha venido ganando protagonismo desde su llegada al equipo de Ibagué en el segundo semestre de 2025.

El jugador se ha desempeñado con regularidad en el Tolima, donde su cesión se extiende hasta el próximo 30 de junio, fecha en la que deberá definirse su futuro contractual.

Según informó el periodista Carlos Alemán, la dirigencia del Tolima tiene la clara intención de adquirir en propiedad los servicios del atacante, valorando su aporte deportivo.

Incluso, de acuerdo con la misma versión, ya existen conversaciones adelantadas entre Deportes Tolima e Independiente Santa Fe para que la operación pueda concretarse en los próximos meses.

Balance de Jersson González en Deportes Tolima

En cuanto a su rendimiento, Jersson González ha disputado 22 partidos con la camiseta del Tolima, en los que ha registrado tres goles, dos asistencias y dos tarjetas amarillas.

Lea también Selección Colombia: los futbolistas que están lesionados previo al Mundial

Estos números, sumados a su edad y proyección, han sido claves para que el cuerpo técnico y la dirigencia consideren que el extremo encaja en el proyecto deportivo del club.

Finalmente, se estima que la opción de compra por Jersson González ronda los 500.000 dólares, cifra que el Tolima estaría dispuesto a invertir para asegurarse la continuidad del futbolista.