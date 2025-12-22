Junior y Santa Fe pendientes: bombos definidos para la Copa Libertadores

La CONMEBOL le había pedido a la DIMAYOR correr con las fechas de las finales del Fútbol Profesional Colombiano. Por esta decisión, la Liga BetPlay 2025-II coronó al campeón de fin de año en un día atípico para estas definiciones. El martes 16 de diciembre, Junior de Barranquilla superó por la mínima diferencia al Deportes Tolima para un agregado de 0-4 en el marcador global.

Esa necesidad de la CONMEBOL pasaba por la cercanía al sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores, en donde Deportes Tolima y Medellín aseguraron la clasificación. Los tolimenses esperan rival que saldrá de Deportivo Táchira vs Bolivia 4, mientras que los ‘Poderosos’ enfrentarán a Liverpool de Uruguay.

Santa Fe y Junior, los dos campeones del 2025 en Colombia debían esperar a que se definiera la Copa de Brasil para conocer al último participante de la fase de grupos, (excluyendo a los que están en fases previas y se unirán a esta instancia). Corinthians quedó campeón y jugará la Copa Libertadores.

LOS BOMBOS DE LA COPA LIBERTADORES 2026

Una vez terminen las fases previas (2 y 3) en las que Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín se podrían meter a la fase de grupos de la Copa Libertadores, se llevará a cabo el respectivo sorteo de dicha instancia. Ese evento tiene como fecha el 18 de marzo de 2026.

Los cuatro clubes que sobrepases esas fases estarán en el bombo 4 junto con los equipos de menor ranking CONMEBOL con fecha límite al 15 de diciembre de 2025. En ese orden de ideas, los que tengan mejores posiciones en el escalafón del ente sudamericano, tendrán derecho a estar en el bombo 1 como cabeza de grupo.

Por su parte, Santa Fe y Junior que fueron los campeones del 2025 y que tendrán la oportunidad de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores compondrán el bombo 3 de acuerdo con la posición del ranking de CONMEBOL. Los junioritstas cerraron el año en la casilla 34, mientras que los cardenales en la posición 53.

Así las cosas, estos son los cuatro bombos que serán sorteados el 18 de marzo para conocer la fase de grupos:

Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional de Uruguay, Liga de Quito, Fluminense, Independiente del Valle

Bombo 2: Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro, Universitario de Deportes

Bombo 3: Junior, Universidad Católica (Chile), Rosario Central, Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira, Cusco FC

Bombo 4: Universidad Central de Venezuela, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Clasificado fase previa 1, 2, 3 y 4

LOS EQUIPOS QUE EVITARÁN JUNIOR Y SANTA FE EN LA COPA LIBERTADORES

Los dos clubes que comparten el bombo 3, evitarán directamente en la fase de grupos a esos rivales con los que están situados en el bolillero. Es decir, Santa Fe y Junior no podrán estar con Universidad Católica (Chile), Rosario Central, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira, Cusco FC.

A su vez, en el caso de que Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín clasifiquen a la fase de grupos, tampoco podrían compartir zona con estos dos clubes al ser del mismo país.