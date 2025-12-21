¿Gareca olvidó al América? El elogio al Cali que es viral por Pedro Gallese

Durante los últimos años, el nombre de Ricardo Gareca ha llamado mucho la atención en el América de Cali que sueña con la posibilidad de tener a un referente de la institución como su director técnico. Antes de que llegara el ‘Polilla’ da Silva en el último año, y previo a la contratación de Gabriel Raimondi, Gareca era el elegido.

Vea también: [VIDEO] Lorenzo, el ‘Cucho’ es colombiano: nuevo gol para acercarse al Mundial

Hubo acercamientos, pero el alto costo no permitió que el exseleccionador de Perú y Chile pudiera llegar al cuadro escarlata. El argentino dejó huella en el combinado ‘Bicolor’ clasificando a una Copa del Mundo y es, sin duda alguna, un entrenador muy capacitado para llegar a la Liga BetPlay.

Aunque dejó huella en el América de Cali, en las últimas horas, Ricardo Gareca se refirió al Deportivo Cali, acérrimo rival del cuadro escarlata, gracias a que el elenco azucarero confirmó el principio de acuerdo para la contratación del guardameta peruano, Pedro Gallese que salió del Orlando City y jugará por primera vez en Colombia.

LOS ELOGIOS AL DEPORTIVO CALI DE RICARDO GARECA POR LA LLEGADA DE PEDRO GALLESE

Ricardo Gareca alcanzó a dirigir por varios años a Pedro Gallese, arquero titular de la selección de Perú. Fueron poco más de seis años los que tuvo al portero bajo sus órdenes en el combinado peruano para llegar a una Copa del Mundo. Gallese salvó bastante a la ‘Bicolor’ en Eliminatorias y en la experiencia mundialista que era imposible no reconocerlo ahora que ambos están distanciados.

Le puede interesar: Escándalo en Liga BetPlay: árbitro fue sancionado de por vida

Justamente, con el gran fichaje que hizo el Deportivo Cali contratando al peruano, Ricardo Gareca, que sigue pendiente de la Liga BetPlay expresó su alegría de que Pedro Gallese haya llegado a un club tan grande como el elenco azucarero, una declaración que puede no gustarle mucho al América.

En Gol Caracol, el ‘Tigre’ afirmó que, “Pedro Gallese es un arquero que lo tuvimos prácticamente desde el inicio de mi era; fue el arquero titular de la selección peruana, salvo algún inconveniente que pudo haber tenido, y luego jugó todos los partidos”.

Además de ello, destacó la contratación de la institución colombiana, “es un arquero de una enorme experiencia, con una gran capacidad, de los mejores arqueros que he tenido en mi carrera como entrenador, aparte de ser un profesional con todas sus letras y una gran persona. Realmente me pone muy contento que vaya a un club grande como Deportivo Cali y le deseo el mayor de los éxitos en su estadía en una ciudad como Cali que se pasa espectacular”.

Lea también: La emotiva celebración de Luis Díaz en su gol: Dedicatoria especial

Estas palabras retumban con las posibilidades que hubo en anteriores semestres por parte del América de Cali en querer contratar a Ricardo Gareca como el director técnico. Finalmente, no se dieron esas oportunidades y el ‘Tigre’ sigue esperando a firmar con algún equipo desde que salió a mitad del 2025 de la selección de Chile.