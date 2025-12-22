Nacional vs Inter Miami: los precios de boletas para no perderse el partido de la historia

Queda un mes para que se empiece a palpitar una situación histórica en Colombia y de Atlético Nacional. El equipo más copero del país y que ha ganado dos títulos internacionales con la Copa Libertadores de 1989 y de 2016 tendrá el gran honor de recibir nada más ni nada menos que a Lionel Andrés Messi.

El astro argentino que seguirá en el Inter Miami para ganar regularidad de cara al Mundial de 2026 estará en Colombia para jugar en el Atanasio Girardot un amistoso contra Atlético Nacional. ‘El partido de la historia’, así como se ha denominado el encuentro ya viene tomando forma con la información de la boletería por parte de los organizadores.

Sin duda alguna, una vez se confirmó el partido oficialmente, generó locura en hinchas verdolagas por un hecho histórico con la presencia de Lionel Messi. A partir del lunes 22 de diciembre, saldrá la boletería para comprar los mejores sitios en busca de no perderse del evento del año a nivel de clubes en Colombia. Vale la pena destacar que RCN parte como aliado para el juego entre Atlético Nacional e Inter Miami.

LOS PRECIOS OFICIALES DEL PARTIDO ENTRE ATLÉTICO NACIONAL VS INTER MIAMI

A partir de las 10 de la mañana del lunes 22 de diciembre, saldrá a la venta la boletería. Los tiquetes se pueden comprar por medio de la página oficial, tribunaverde.com. Hay precios de todo tipo y hay beneficios para los hinchas de Atlético Nacional abonados.

El Estadio Atanasio Girardot estará abierto para todo el público con Occidental Alta, Baja, Oriental Alta, Baja, Norte Alta, Sur Alta y la Tribuna Somos 2 (Norte Baja y Sur Baja). Cada localidad tiene variaciones de precios, tanto para el público en general como para los abonados. De hecho, los que hayan comprado el abono tendrán un 10% en cualquier tribuna.

Vale la pena destacar que esa tribuna denominada Somos 2 (Norte Baja y Sur Baja), el precio aplica para la compra en pareja solamente, es decir, se tendrán que comprar dos boletas. El precio por boleta es de $250,000 para público general, y para abonados será de $225,000. En ese orden de ideas, saldrían a $500,000 para el público general y $450,000 para abonados. No hay venta de tiquetes individuales en estas dos localidades.

Con eso en mente, estos son los precios de cada una de las localidades para el evento histórico del 2026:









Occidental Alta | $1,290,000 (público en general) | $1,161,000 (precio de abonados)

Occidental Baja | $1,090,000 (público en general) | $981,000 (precio de abonados)

Oriental Alta | $960,000 (público en general) | $864,000 (precio de abonados)

Oriental Baja | $840,000 (público en general) | $756,000 (precio de abonados)

Norte Alta | $500,000 (público en general) | $450,000 (precio de abonados)

Sur Alta | $500,000 (público en general) | $450,000 (precio de abonados)

Tribuna Somos 2 (Norte Baja) | $250,000 (público en general) | $225,000 (precio de abonados)

Tribuna Somos 2 (Sur Baja) | $250,000 (público en general) | $225,000 (precio de abonados)

¿CUÁNDO SERÁ EL PARTIDO ENTRE ATLÉTICO NACIONAL E INTER MIAMI?

Por la visita de Lionel Messi, enero será un mes clave para Atlético Nacional que debe armarse para dar un buen espectáculo en el evento del año. El partido de la historia se desarrollará en Medellín en el Atanasio Girardot el 31 de enero.

El partido se jugará en medio de la competencia de la Liga BetPlay que arrancará a partir del 16 de enero. Medellín se paralizará en todo el mes por el arranque liguero y por ese amistoso con la llegada del astro argentino y actual campeón del mundo, Lionel Messi.