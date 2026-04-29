Atlético Nacional: Dimayor confirmó sanción a Juan Manuel Rengifo

Una buena noticia recibió este miércoles 29 de abril Atlético Nacional, después de que el Comité Disciplinario del Campeonato diera a conocer la resolución 044 en la que se reportó la sanción que deberá pagar el mediocampista Juan Manuel Rengifo.

El futbolista de 21 años fue expulsado en la derrota del conjunto 'verdolaga' ante Deportivo Pereira con roja directa por una fuerte infracción sobre Sebastián Acosta.

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Dimayor confirmó sanción a Juan Manuel Rengifo

Al momento de la expulsión se encendieron las alarmas en Atlético Nacional, ya que al haber sido roja directa se creía que Rengifo sería sancionado con dos jornadas y se perdería el inicio de los playoffs.

Sin embargo, el Comité Disciplinario castigó con una sola fecha al habilidoso mediocampista y solo será baja para el partido contra Once Caldas por la jornada 19 de la Liga BetPlay.

A Rengifo se le sancionó por "ser culpable de juego brusco grave contra adversario. Art. 63, literal c), del Código Disciplinario Único de la FCF".

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De esta manera, Juan Manuel Rengifo estará disponible para el director técnico Diego Arias en el inicio de los playoffs.

Nacional tendrá ventaja en los playoffs

Atlético Nacional comenzará los playoffs de la Liga BetPlay con cierto favoritismo, ya que aseguró una importante ventaja.

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Y es que al terminar en la primera casilla en la fase todos contra todos, el conjunto 'verdolaga' cerrará las series de cuartos de final y semifinal, en caso de clasificar, en condición de local.

Teniendo en cuenta la cantidad de puntos sumados, Atlético Nacional también contaría con el beneficio de la localía en la final, en caso de llegar a esta instancia.