Juventud vs. Universidad Católica EN VIVO HOY 5 de febrero - Copa Conmebol Libertadores

El Estadio Centenario de Montevideo será escenario este jueves de una noche especial por la Copa Libertadores. Juventud de Las Piedras debuta oficialmente en el máximo torneo continental al recibir a Universidad Católica de Ecuador, en el partido de ida de la Fase 1.

Universidad Católica llega con mayor experiencia continental: además de ser campeones de la Copa Ecuador 2025,

El conjunto pedrense, que solo había participado a nivel internacional en la Sudamericana 2015, llega reforzado tras su conversión en sociedad anónima deportiva en 2024.

Para el desafío continental, el club incorporó ocho jugadores, entre ellos el experimentado Martín Cáceres, además de Fernando Mimbacas y Alejo Cruz, sumados a referentes que renovaron como Agustín Rodríguez, Emmanuel Mas, Iván Rossi y el arquero Sebastián Sosa.

Pese a la expectativa, la estadística juega en contra. Desde 2017, ningún equipo uruguayo logró avanzar desde la primera fase previa hasta la fase de grupos de la Libertadores. Juventud deberá romper esa tendencia y superar tres rondas eliminatorias si quiere hacer historia y meterse entre los mejores del continente.

El conjunto uruguayo accedió a esta instancia tras una destacada temporada 2025, en la que finalizó cuarto en la tabla anual bajo la conducción técnica de Sebastián Méndez. Respaldado por una fuerte inversión, el equipo pedrense armó un plantel competitivo, con jugadores de recorrido internacional, lejos del perfil habitual de un debutante.

Enfrente estará una Universidad Católica con mayor experiencia continental. El cuadro ecuatoriano llega como campeón de la Copa Ecuador 2025, logro que le permitió asegurar su lugar en esta fase previa. Dirigido por Diego Martínez, el elenco quiteño afronta la serie con el objetivo de superar su mejor actuación histórica en la Libertadores, certamen en el que nunca ha logrado avanzar más allá de la Fase 3.

Probables formaciones para la Conmebol Libertadores: Juventud vs. Universidad Católica

Juventud: Sosa; Barendeguy, Caceres, Risso, Más; Chagas, Gómez; Guerrero,

Peralta, Lago; Rodriguez.

Universidad Católica: Romo; Cangá, Medina, Anangono, Mejía; Clavijo, Cacciabue,

Rodriguez; Londoño, Rose y Fajardo.

Árbitro: Gery Vargas.

Hora: 7:30 p. m.

Canal: ESPN / Disney.