Juventus Academy presentó el equipo con el que competirá en el fútbol colombiano

Juventus Academy Colombia celebra una década de trabajo en el país con un anuncio histórico: la creación de su primer equipo semiprofesional, que competirá en la Primera C del fútbol colombiano.

Juventus Academy Colombia presentó el equipo con el que competirá en la Primera C del fútbol colombiano

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La academia, licenciataria oficial de Juventus FC en territorio colombiano, confirmó que participará en el torneo organizado por Difútbol, consolidando así un modelo que durante diez años se enfocó en la formación integral de futbolistas.

Desde su llegada en 2015, Juventus Academy Colombia ha trabajado bajo la metodología del club italiano, reconocida por el desarrollo técnico, táctico y mental de los jugadores. Además del crecimiento deportivo, el programa ha impulsado valores como disciplina, compromiso, trabajo en equipo y mentalidad competitiva.

Juan Manuel Bedoya destacó el significado de este nuevo paso para la institución. “Cumplir 10 años con Juventus Academy Bogotá representa mucho más que una fecha simbólica; es la confirmación de un trabajo serio, sostenido y alineado con los valores y la metodología de Juventus FC”, aseguró.

El directivo añadió que el ingreso a la Primera C busca ofrecer nuevas oportunidades reales a los jugadores formados en la academia: “Hoy damos un paso muy importante con el lanzamiento de nuestro primer equipo, porque queremos seguir construyendo un camino real para que nuestros jugadores puedan proyectarse hacia escenarios cada vez más competitivos”, señaló.

Juventus Academy Colombia cuenta con una nómina de 24 jugadores: debut oficial, sábado 25 de abril frente a Deportivo Federico Valencia

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La nueva etapa también estará acompañada por una alianza estratégica con Cracks Agency, firma especializada en representación de futbolistas y desarrollo digital. El objetivo será fortalecer procesos de visibilidad, proyección y oportunidades tanto en Colombia como en mercados internacionales.

En lo deportivo, el equipo contará con una nómina de 24 jugadores, presentada oficialmente en el Centro Italiano di Bogotá. El plantel incluye talento colombiano con experiencia en distintas ligas del continente y dos futbolistas argentinos provenientes de las divisiones reservas de Boca Juniors.

El debut oficial será este sábado 25 de abril frente a Deportivo Federico Valencia.