Atlético Nacional jugará con público en Yopal: estas son las restricciones en el Santiago de las Atalayas

Atlético Nacional podrá jugar este fin de semana con presencia de público en Yopal luego de que la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol aprobara la realización a puerta abierta del compromiso frente a Deportivo Pereira en el estadio Santiago de las Atalayas.

Plan de acción para la visita de Nacional a Yopal para enfrentar al Pereira

La determinación se adoptó tras dos días de sesiones permanentes en las que autoridades locales revisaron y actualizaron los protocolos exigidos por entidades del orden nacional. El análisis incluyó medidas de seguridad, logística, emergencias y planes de contingencia para garantizar el desarrollo normal del espectáculo deportivo.

Arbey Ramírez, capitán de Policía, explicó que, aunque el estadio abrirá sus puertas a los aficionados, existirán restricciones estrictas orientadas a preservar la convivencia. Entre ellas, no se permitirá el ingreso de barras organizadas ni de personas que porten camisetas o distintivos de equipos del fútbol profesional colombiano o internacional.

Por su parte, Rubiel Vargas, director de Instituto de Deporte del departamento señaló que desde el pasado sábado, luego de un consejo extraordinario de seguridad liderado por la Alcaldía de Yopal y la Gobernación de Casanare, se puso en marcha un plan de acción compuesto por varios puntos clave.

Dentro de las adecuaciones realizadas en el escenario deportivo se destacan la instalación de mallas divisorias entre graderías, fortalecimiento de rutas de evacuación, revisión de baterías sanitarias, montaje de sistema de perifoneo y ajustes en los controles de acceso para el público asistente.

Las autoridades locales consideran que las mejoras permiten la realización del duelo entre Nacional y Pereira

Además, medios locales de la ciudad de Yopal, Prensa Libre Casanare, dice que las autoridades confirmaron un robusto dispositivo operativo para la jornada. Se dispondrá de cerca de 160 personas en logística, 30 detectores de metales y 32 expertos en seguridad desplazados desde Bogotá. También habrá coordinadores especializados y se estudia apoyo adicional del Ejército Nacional de Colombia en la zona externa del estadio.

Ramírez aseguró que las observaciones realizadas previamente por el Ministerio del Interior de Colombia, el Ministerio del Deporte de Colombia y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ya fueron subsanadas.

Las autoridades locales consideran que estas mejoras no solo permiten la realización del duelo entre Nacional y Pereira, sino que dejan una infraestructura base para futuros eventos masivos en Yopal. La venta oficial de boletería se habilitará una vez se expida el acto administrativo definitivo por parte de la Comisión de Eventos.